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Экспорт

«ЖАСКО» поставила в Армению два крупоцеха, предназначенные для переработки зерна

  •  © minpromtorg.gov.ru

Российский производитель оборудования для различных отраслей промышленности — компания «ЖАСКО» — поставила в Армению два крупоцеха, предназначенные для переработки зерна гречихи, проса, гороха, пшеницы, ячменя, кукурузы в крупу. Крупоцеха поставлялись в высокой стадии заводской готовности, ихосновными достоинствами являются средняя производительность при малой занимаемой площади, простота в обслуживании и надежность в работе.

Спрос на пищевое оборудование российского производства растет не только на внутреннем рынке, но и в других странах, где развито выращивание сельскохозяйственных культур. Партнеры и заказчики российских компаний — предприятия малого, среднего и крупного бизнеса, расположенные на территории России, стран — участниц ЕАЭС и Европы.

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http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!postavki_rossiyskogo_pishhevogo_oborudovaniya_za_rubezh_nabirayut_oboroty

ЖАСКО, Армения
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