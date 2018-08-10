Российский производитель оборудования для различных отраслей промышленности — компания «ЖАСКО» — поставила в Армению два крупоцеха, предназначенные для переработки зерна гречихи, проса, гороха, пшеницы, ячменя, кукурузы в крупу. Крупоцеха поставлялись в высокой стадии заводской готовности, ихосновными достоинствами являются средняя производительность при малой занимаемой площади, простота в обслуживании и надежность в работе.

Спрос на пищевое оборудование российского производства растет не только на внутреннем рынке, но и в других странах, где развито выращивание сельскохозяйственных культур. Партнеры и заказчики российских компаний — предприятия малого, среднего и крупного бизнеса, расположенные на территории России, стран — участниц ЕАЭС и Европы.