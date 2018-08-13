Начаты сертификационные испытания второго летного образца пассажирского самолета МС-21, собранного на Иркутском авиационном заводе. Он совершил перелет из Иркутска в город Жуковский в июле. В планах завершить сертификацию самолета до 2020 года.

Генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков подчеркнул, что в рамках новых сертификационных правил этот процесс усложняется, но самолет успешно справляется с летными испытаниями. Напомним, что при пилотировании второго образца самолета МС-21 все системы работали без сбоев. Полет продолжался шесть часов и прошел в штатном режиме. Дальнейшие испытания двух опытных самолетов МС-21 будут проводиться на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса ОАО «ОКБ имени А. С. Яковлева», где построен новый ангар, есть средства наземного обслуживания, создан высокопроизводительный комплекс сбора, обработки и анализа полетной информации.

МС-21-300 — пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Самолет МС-21 обеспечит пассажирам качественно новый уровень комфорта благодаря самому большому в своем классе диаметру фюзеляжа. Такое решение существенно расширит личное пространство каждого пассажира, позволит разминуться с тележкой обслуживания и обеспечит авиакомпаниям сокращение времени оборота в аэропортах. Благодаря установке больших иллюминаторов увеличена естественная освещенность пассажирского салона. В самолете будет поддерживаться комфортное для пассажиров давление воздуха и улучшенный микроклимат. Для пилотов самолетов МС-21 разработана инновационная эргономичная кабина. Высокие требования к комфорту и экономической эффективности самолета потребовали внедрения передовых технических решений в области аэродинамики, двигателестроения и самолетных систем. По своим летно-техническим данным и экономичности самолет МС-21 превосходит существующие аналоги. Основной вклад в улучшение летно-технических характеристик самолета внесет крыло из полимерных композиционных материалов, впервые в мире созданное для узкофюзеляжных самолетов вместимостью свыше 130 пассажиров. Доля композитов в конструкции самолета МС-21 — свыше 30% - уникальна для этого класса лайнеров. Впервые в истории отечественного самолетостроения лайнер предлагается заказчикам с двумя типами двигателей — PW1400G компании Pratt & Whitney (США) и ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации (Россия). Двигатели нового поколения обладают уменьшенным расходом топлива и низким уровнем шума и эмиссии вредных веществ. Самолет МС-21 отвечает перспективным требованиям по защите окружающей среды. Расчетное сокращение прямых операционных расходов при эксплуатации самолета МС-21 составит 12-15% по сравнению с аналогами. Стартовый портфель твердых заказов на 175 самолетов МС-21 обеспечивает загрузку производственных мощностей на ближайшие годы. По твердым заказам получены авансовые платежи. Интеграторы основных систем самолета МС-21 — российские предприятия. В ходе реализации программы МС-21 в России созданы центры компетенций в области разработки и производства изделий из композиционных материалов. В целях внедрения новых технологий проведена кардинальная модернизация производственных мощностей Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация «Иркут» и ряда предприятий авиастроения и смежных отраслей промышленности.