В Крыму полностью перешли на платежные карты «МИР»

Последний банк, выпускавший Визу и Мастеркард, прекратил их обслуживание накануне. Всех клиентов бесплатно перевели на российскую платежную систему. Однако проблем с оплатой у держателей карт Виза и Мастеркард не возникнет. Ими на территории полуострова также можно расплачиваться, напоминает телеканал «Россия 24». Жители Крыма от нововведений не страдают и говорят, что пользоваться картой намного удобнее, чем наличными.