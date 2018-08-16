В Крыму полностью перешли на платежные карты «МИР»
Последний банк, выпускавший Визу и Мастеркард, прекратил их обслуживание накануне. Всех клиентов бесплатно перевели на российскую платежную систему. Однако проблем с оплатой у держателей карт Виза и Мастеркард не возникнет. Ими на территории полуострова также можно расплачиваться, напоминает телеканал «Россия 24». Жители Крыма от нововведений не страдают и говорят, что пользоваться картой намного удобнее, чем наличными.
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