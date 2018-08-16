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Информационные технологии

В Крыму полностью перешли на платежные карты «МИР»

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Последний банк, выпускавший Визу и Мастеркард, прекратил их обслуживание накануне. Всех клиентов бесплатно перевели на российскую платежную систему. Однако проблем с оплатой у держателей карт Виза и Мастеркард не возникнет. Ими на территории полуострова также можно расплачиваться, напоминает телеканал «Россия 24». Жители Крыма от нововведений не страдают и говорят, что пользоваться картой намного удобнее, чем наличными.

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https://www.vesti.ru/doc.html?id=3049587

Крым, Мир, банковские карты
  • Нет аватара Инженер2015
    16.08.1809:11:15

    интересно, как банк под санкциями мог выпускать карты visa и matercard?

    Отредактировано: Инженер2015~09:11 16.08.18
    #1060561
    • Arsenic Arsenic
      16.08.1809:21:24

      Такие вот санкции… гибридные.

      #1060570
    • Нет аватара Захарка
      16.08.1811:34:56

      Скорее всего сам не выпускал, а пользовался услугами другого банка.

      #1060622
      • alex4spb alex4spb
        16.08.1812:05:25

        Жители Крыма от нововведений не страдают и говорят, что пользоваться картой намного удобнее, чем наличными.
        особенно заграницей.

        #1060640
        • Arsenic Arsenic
          16.08.1812:44:33

          1. Старые карты действуют.

          2. Никто не мешает сгонять на материк и завести любую карту, какую заблагорассудится.

          #1060654
          • alex4spb alex4spb
            16.08.1812:47:10

            2. Никто не мешает сгонять на материк и завести любую карту, какую заблагорассудится.
            удобно. ага.

            #1060655
            • Arsenic Arsenic
              16.08.1812:50:37

              Во многих банках и доставка есть.

              #1060656
            • Нет аватара gritsevsky
              16.08.1812:53:39

              удобно. ага.

              Ну так в условиях когда «цивилизованное человечество» во главе с Украиной     развязало геноцид против жителей Крыма некоторые трудности неизбежны. У вас есть повод для радости. Не очень большой, но есть.

              Отредактировано: gritsevsky~12:54 16.08.18
              #1060658
              • Нет аватара seregin-s1
                16.08.1812:59:27

                При чём здесь радость? «Сбербанк» выполняет санкции США и Евросоюза! Это позор!

                #1060661
                • Нет аватара yaapelsinko
                  16.08.1813:46:45

                  Вы уже совершили акт самосожжения перед головным офисом сбера?

                  #1060682
                • alex4spb alex4spb
                  16.08.1813:47:03

                  не только грефо-Банк.

                  практически все денежные мешки (владельцы банков) принадлежат к той же финансово-политической клике что и грефы-кудрины-набиулины-силуановы.

                  для них важно «как бы чо не вышло…»

                  #1060683
            • Нет аватара yaapelsinko
              16.08.1813:45:57

              Крымский мост? Не, не слышал.

              #1060681
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