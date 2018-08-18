Зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» в открытой экспозиции форума «Армия-2018»
На открывающемся 21 августа 2018 года в военно-патриотическом парке «Патриот» в Кубинке очередном Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», помимо прочего, АО «Концерн Воздушно-Космической обороны «Алмаз-Антей» впервые представит в открытой экспозиции зенитный ракетный комплекс 9К317М «Бук-М3».Автономная самоходная огневая установка (СОУ) 9А317М зенитного ракетного комплекса 9К317М «Бук-М3» с шестью зенитными управляемыми ракетами 9М317М в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2018» в парке «Патриот». Кубинка (Московская область), 17.08.2018
Напомним, что на предыдущих Международных военно-технических форумах «Армия» ЗРК «Бук-М3» демонстрировался только в закрытой экспозиции, где, в частности, в 2016 году былзаснят ушлыми членами военной делегации Египта.
ЗРК «Бук-М3» поступает на вооружение Сухопутных Войск России с 2016 года. Комплектацию ЗРК 9К317М «Бук-М3» осуществляет АО «Ульяновский механический завод», входящее в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей». В состав комплекса (дивизиона) «Бук-М3» (разработчик АО «НИИП имени В.В. Тихомирова») входят командный пункт 9С510М, станция обнаружения и целеуказания с РЛС 9С36М, две автономные самоходные огневые установки (СОУ) 9А317М с шестью зенитными управляемыми ракетами 9М317М в ТПК, одна или две транспортно-пусковые установки (ТПУ) 9А316М с 12 зенитными управляемыми ракетами 9М317М в ТПК, а также транспортно-заряжающие машины (ТЗМ) 9Т243.Автономная самоходная огневая установка (СОУ) 9А317М зенитного ракетного комплекса 9К317М «Бук-М3» с шестью зенитными управляемыми ракетами 9М317М в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2018» в парке «Патриот». Кубинка (Московская область), 17.08.2018Cтанция обнаружения и целеуказания с РЛС 9С36М зенитного ракетного комплекса 9К317М «Бук-М3» в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2018» в парке «Патриот». Кубинка (Московская область), 17.08.2018
18.08.1819:40:27
18.08.1820:14:11