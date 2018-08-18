Зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» в открытой экспозиции форума «Армия-2018»

На открывающемся 21 августа 2018 года в военно-патриотическом парке «Патриот» в Кубинке очередном Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», помимо прочего, АО «Концерн Воздушно-Космической обороны «Алмаз-Антей» впервые представит в открытой экспозиции зенитный ракетный комплекс 9К317М «Бук-М3».

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© ic.pics.livejournal.com Автономная самоходная огневая установка (СОУ) 9А317М зенитного ракетного комплекса 9К317М «Бук-М3» с шестью зенитными управляемыми ракетами 9М317М в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2018» в парке «Патриот». Кубинка (Московская область), 17.08.2018

Напомним, что на предыдущих Международных военно-технических форумах «Армия» ЗРК «Бук-М3» демонстрировался только в закрытой экспозиции, где, в частности, в 2016 году былзаснят ушлыми членами военной делегации Египта.