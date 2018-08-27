Ракетные катера для ВМФ России
На прошедшем Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018» судостроительный завод «Вымпел» продемонстрировал модель ракетного катера проекта 12418. В настоящий момент «Вымпел» ведёт строительство 2 таких катеров для Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Фото Curious с сайта forums.airbase.ru
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27.08.1817:05:57
27.08.1817:12:20
27.08.1817:19:16 Речь про небольшое изменение первоначального проекта.
27.08.1817:56:03
27.08.1817:57:24 146%
27.08.1819:01:38
27.08.1819:05:19 4×4 у Вьетнама, Индии и Туркменистана, у нас будет 2×4.
27.08.1819:07:57
27.08.1819:13:13 Фото старое, но понять соответствие модели реальности можно:
27.08.1819:40:40
27.08.1820:46:24
27.08.1820:54:08 А 32 лучше, чем 16.
27.08.1821:25:39
27.08.1821:30:34
27.08.1821:44:11 Именно так в МО и подумали.
27.08.1821:58:47
27.08.1822:07:45 Давайте считать!
27.08.1822:11:06
27.08.1822:21:24
27.08.1820:52:34
27.08.1820:56:26 В следующем году посмотрим на этого красавца.