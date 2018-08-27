Ракетные катера для ВМФ России

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На прошедшем Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018» судостроительный завод «Вымпел» продемонстрировал модель ракетного катера проекта 12418. В настоящий момент «Вымпел» ведёт строительство 2 таких катеров для Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Фото Curious с сайта forums.airbase.ru