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Фотофакты

Ракетные катера для ВМФ России

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

На прошедшем Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018» судостроительный завод «Вымпел» продемонстрировал модель ракетного катера проекта 12418. В настоящий момент «Вымпел» ведёт строительство 2 таких катеров для Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Фото Curious с сайта forums.airbase.ru

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ССЗ Вымпел, ракетный катер, 12418, Рыбинск, Ярославская область
  • A_SEVER A_SEVER
    27.08.1817:05:57

    Было:

    •  © Фото из открытых источников
    Стало:
    •  © Фото из открытых источников

    #1064469
    • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
      27.08.1817:12:20

      «СТАЛО"

      это шутка такая?

      #1064470
      • A_SEVER A_SEVER
        27.08.1817:19:16

        это шутка такая?
        Речь про небольшое изменение первоначального проекта.    

        #1064474
        • cheshskiy36 cheshskiy36
          27.08.1817:56:03

          Какова реальность, что их на самом деле достроят и сдадут флоту?

          #1064491
          • A_SEVER A_SEVER
            27.08.1817:57:24

            Какова реальность, что их на самом деле достроят и сдадут флоту?
            146%    

            #1064492
  • Александр Жигульских Александр Жигульских
    27.08.1819:01:38

    Всего 8 пусковых? Я надеялся на 16, как на экспортных

    Опять все лучшее детям.

    И с радиоэлектронным вооружением что-то неладное.

    Отредактировано: Александр Жигульских~19:44 27.08.18
    #1064515
    • A_SEVER A_SEVER
      27.08.1819:05:19

      Я надеялся на 16
      4×4 у Вьетнама, Индии и Туркменистана, у нас будет 2×4.

      #1064519
      • Александр Жигульских Александр Жигульских
        27.08.1819:07:57

        И без нормальной РЛС. Короче, буду надеяться что это шутка, а модель катера — на самом деле для какой-нибудь нищей африканской страны.

        Отредактировано: Александр Жигульских~19:09 27.08.18
        #1064521
        • A_SEVER A_SEVER
          27.08.1819:13:13

          буду надеяться что это шутка
          Фото старое, но понять соответствие модели реальности можно:
          •  © Фото автора (A_SEVER)

          #1064523
          • Александр Жигульских Александр Жигульских
            27.08.1819:40:40

            Жестокий вы, позвольте мне пройти стадию отрицания самостоятельно    

            Отредактировано: Александр Жигульских~19:43 27.08.18
            #1064531
      • Нет аватара Lyudov
        27.08.1820:46:24

        не, ну если они будут использоваться для запуска учебных целей, то смысл есть. А так то 16 ракет лучше,чем 8. В два раза.

        #1064549
        • A_SEVER A_SEVER
          27.08.1820:54:08

          16 ракет лучше,чем 8.
          А 32 лучше, чем 16.

          Тут главное вовремя остановиться.    

          P. S. У ВМС Украины пока только 6 бронекатеров проекта 58155 «Гюрза-М».

          #1064552
          • Нет аватара Lyudov
            27.08.1821:25:39

            Меня это недоразумение, которое почему-то называется ВМС, не интересует. По факту корабль получается на уровне одной пусковой «Бала»

            Отредактировано: Lyudov~21:26 27.08.18
            #1064557
          • Нет аватара Lyudov
            27.08.1821:30:34

            Хотя, с другой стороны, на тот же «Неустрашимый» до сих пор РК не поставили, чего уж говорить про ракетный катер. Хватит ему и 8 ракет

            Отредактировано: Lyudov~21:31 27.08.18
            #1064560
            • A_SEVER A_SEVER
              27.08.1821:44:11

              Хватит ему и 8 ракет
              Именно так в МО и подумали.

              На МРК 12341 тоже будет 8 «Уранов» — унификация.

              #1064565
              • Нет аватара Lyudov
                27.08.1821:58:47

                А сколько МРК 12341 в итоге модернизируют?

                #1064573
                • A_SEVER A_SEVER
                  27.08.1822:07:45

                  сколько МРК 12341 в итоге модернизируют?
                  Давайте считать!    

                  Флотов у нас 4, плюс 1 флотилия — итого 5.

                  На каждом театре нужен 1 носитель ракет-мишеней.

                  Ракетных катеров строится только 2

                  5-2=3

                  #1064576
        • Нет аватара Andy6012
          27.08.1822:21:24

          Ударное ракетное вооружение этого катера полностью соответствует ударному вооружению корвета проекта 20380 «Стерегущий».

          #1064581
  • CryNet CryNet
    27.08.1820:52:34

    Красавец!

    •  © foto-i-mir.ru

    •  © foto-i-mir.ru

    •  © foto-i-mir.ru

    Отредактировано: CryNet~20:54 27.08.18
    #1064550
    • A_SEVER A_SEVER
      27.08.1820:56:26

      Красавец!
      В следующем году посмотрим на этого красавца.    

      #1064554
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