В Чапаевске Самарской области открыта ледовая арена

Новый спортивный комплекс состоит из двух блоков: ледовой арены и административно-бытового комплекса. Последний включает в себя не только технические помещения, но и тренажерный, хореографический залы.

Трибуны комплекса рассчитаны на 400 зрительских мест. Отдельная трибуна с подъемником построена для людей с ограниченными возможностями, в соответствии с госпрограммой «Доступная среда» .

Для маломобильных граждан предусмотрен пассажирский лифт, который позволит им свободно перемещаться между этажами.

Кроме того, для людей с ограниченными возможностями построили отдельную трибуну с подъемником и оборудовали пассажирский лифт.