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Спортивные объекты

В Чапаевске Самарской области открыта ледовая арена

  •  © s15.stc.all.kpcdn.net

Новый спортивный комплекс состоит из двух блоков: ледовой арены и административно-бытового комплекса. Последний включает в себя не только технические помещения, но и тренажерный, хореографический залы.

Трибуны комплекса рассчитаны на 400 зрительских мест. Отдельная трибуна с подъемником построена для людей с ограниченными возможностями, в соответствии с госпрограммой «Доступная среда» .

Для маломобильных граждан предусмотрен пассажирский лифт, который позволит им свободно перемещаться между этажами.

Кроме того, для людей с ограниченными возможностями построили отдельную трибуну с подъемником и оборудовали пассажирский лифт.

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https://www.samara.kp.ru/online/news/3218063/

Самарская область, спортивные объекты
  • Alex63 Alex63
    28.08.1820:07:51

    Итого помимо Самары и Тольятти ледовые арены есть:

    Сызрань, Чапаевск, Новокуйбышевск, Отрадный.

    Теперь осталось построить в Кинеле, Похвистнево и уже будет круто.

    #1064777
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