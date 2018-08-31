В Свердловской области открылась ледовая арена

31 августа в г. Ревда Свердловской области состоялось открытие первого Дворца ледовых видов спорта. Он расположен неподалеку от спорткомплекса «Темп» и Дворца культуры, на углу улиц Спортивная и Энгельса.

«Металлург» — двухэтажный комплекс общей площадью 5,1 тыс. кв. м. В нём есть ледовая площадка для любительских сеансов, тренировок, соревнований по хоккею с шайбой и фигурному катанию, залы для общефизической подготовки, хореографии, тренажерный, мини-футбольный и бросковый для хоккеистов с искусственным пластиковым льдом. Предусмотрены раздевалки, медицинский кабинет, сушильные и душевые зоны.

«Это ледовая арена европейского стандарта, 60 на 30 метров. Она предназначена, прежде всего, для тренировочных процессов. Также будут проводиться чемпионаты области, а в последствии российские чемпионаты среди детей», — рассказал директор нового комплекса Иван Логинов.

Пропускная способность катка при учебно-тренировочных занятиях — 50 человек. Помимо основной ледовой арены здесь есть площадка с пластиковым льдом, которая предназначена для тренировки дриблинга и отработки паса.

«В настоящий момент у нас идет набор в секции. Уже запущены секции хоккея и фигурного катания. В секцию хоккея „Буран“ записано в настоящий момент 60 детей, в секцию фигурного катания — 40 человек», — утверждает Логинов.

С юными хоккеистами будут заниматься тренеры, бывшие игроки-профессионалы Роман Кулевский, Никита Желтышев и Иван Тетерин, двукратный чемпион России, чемпион мира и Европы студенческой хоккейной лиги.

Дворец будет функционировать круглый год, для любителей организуют часы свободного катания и прокат коньков.

Новый современный комплекс построили всего за год. 20 июля 2017 года здесь была заложена капсула времени в честь начала строительства.

Дворец стал подарком «Уральской горно-металлургической компании» и «Среднеуральского медеплавильного завода» городу. В строительство компании валожили 300 млн. рублей.

Это первая ледовая арена в Ревде и 26-я в Свердловской области. Ранее при поддержке УГМК новый лед появился у жителей Режа, Екатеринбурга, Кировграда. В ближайшее время ледовые арены откроются в Красноуральске и Верхней Пышме.