В Тверской области открыт молочный завод

31 августа в Конаковском районе Тверской области состоялось открытие предприятия по переработке молока ООО «Дмитрогорский молочный завод», входящего в группу компаний «АгроПромкомплектация».

В строительство нового молочного завода инвестировано свыше 2,7 млрд рублей. Создано 250 рабочих мест. Мощность завода по переработке молока — до 87,6 тыс. тонн в год, по производству готовой продукции до 50 тыс. тонн в год. Ассортимент продукции включает 140 наименований.

Предприятие является одним из самых современных и инновационных, максимально автоматизировано и роботизировано.

Всего в 2010 — 2016 годы компания «Агропромкомплектация» реализовала на территории Верхневолжья 6 инвестиционных проектов на 17 млрд рублей. Это позволило обеспечить работой более 2,5 тысячи жителей Верхневолжья. За 2017 год предприятиями ГК реализовано 43,7 тыс. тонн товарной продукции свиноводства, валовое производство молока составило 44,8 тыс. тонн.

По итогам 2017 года Тверская область заняла 3 место в Центральном федеральном округе по темпам роста производства продукции животноводства. Общий объём продукции АПК Верхневолжья в денежном выражении составил 37,5 млрд рублей, в том числе 28,5 млрд рублей в животноводстве. В 2018-м рост показателя продолжается: за первое полугодие в регионе произведено 112,5 тыс. тонн молока, 104,2 тыс. тонн скота и птицы в живом весе.

В настоящее время на территории региона реализуется и планируется к реализации 30 инвестиционных проектов в сфере АПК с общим объёмом инвестиций около 35 млрд рублей.

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