Строительство станции метро ««Нижегородская» в Москве





© Фото из открытых источников

Строительство станции метро «Нижегородская», объединяющей в одном станционном комплексе станции сразу двух линий — Большой кольцевой и Некрасовской (ранее называлась Кожуховской).





© Фото Александра Попова

Четырёхпутная станция «Нижегородская» станет самой большой станцией Московского метро!

Пока готов лишь первый уровень станции:



© Фото Александра Попова



© Фото Александра Попова



© Фото Александра Попова

Огромный котлован гигантской по меркам метро камеры съездов:



© Фото Александра Попова



© Фото Александра Попова

От станции веером расходятся сразу 5 тоннелей метро:



© Фото Александра Попова

Фото Александра Попова (russos)