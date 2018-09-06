Строительство станции метро ««Нижегородская» в Москве
Строительство станции метро «Нижегородская», объединяющей в одном станционном комплексе станции сразу двух линий — Большой кольцевой и Некрасовской (ранее называлась Кожуховской).
Четырёхпутная станция «Нижегородская» станет самой большой станцией Московского метро!
Пока готов лишь первый уровень станции:
Огромный котлован гигантской по меркам метро камеры съездов:
От станции веером расходятся сразу 5 тоннелей метро:
Фото Александра Попова (russos)
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06.09.1811:07:13
06.09.1811:12:58 Станция в стиле LEGO.
06.09.1812:31:13