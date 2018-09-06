Добавить статью
Фотофакты

Строительство станции метро ««Нижегородская» в Москве

  •  © Фото из открытых источников

Строительство станции метро «Нижегородская», объединяющей в одном станционном комплексе станции сразу двух линий — Большой кольцевой и Некрасовской (ранее называлась Кожуховской).

  •  © Фото Александра Попова

Четырёхпутная станция «Нижегородская» станет самой большой станцией Московского метро!

Пока готов лишь первый уровень станции:

  •  © Фото Александра Попова
  •  © Фото Александра Попова
  •  © Фото Александра Попова

Огромный котлован гигантской по меркам метро камеры съездов:

  •  © Фото Александра Попова
  •  © Фото Александра Попова

От станции веером расходятся сразу 5 тоннелей метро:

  •  © Фото Александра Попова

Фото Александра Попова (russos)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Москва, метро, Большая кольцевая линия, Некрасовская линия
  • Фрол Гитарин Фрол Гитарин
    06.09.1811:07:13

    Воу воу! ВОт это я понимаю, большая работа. Кстати, то как будет выглядеть станция — просто огонь!

    #1067128
    • A_SEVER A_SEVER
      06.09.1811:12:58

      как будет выглядеть станция — просто огонь!
      Станция в стиле LEGO.    

      #1067129
  • Елена Чернышева
    06.09.1812:31:13

    Смотришь на фотографии, и не представляешь масштаб. А потом понимаешь: какой это труд! И какой достойный результат

    #1067154
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,