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Новые заводы и цеха

В ОЭЗ «Алабуга» запущен новый завод по производству гибких упаковочных материалов ГК «Данафлекс»

  •  © tatarstan.ru

Завод ДАНАФЛЕКС-АЛАБУГА позволит создать более 280 рабочих мест, сейчас там уже трудится 200 человек из Елабуги, Набережных Челнов, Мамаыдыша, Казани и др.

Предприятие с оборудованием полного цикла будет выпускать гибкую упаковку для пищевых и непищевых сегментов рынка. Речь идет о материалах для кондитерской, снэковой, бакалейной, масложировой, замороженной, молочной продукции, детского питания, корма для животных, бытовой химии, средств гигиены.

На сегодняшний день в проект уже инвестировано более 1,7 млрд. рублей. Общий объем инвестиций в новое предприятие составит 3 млрд. рублей.

Мощности производственного комплекса ДАНАФЛЕКС-АЛАБУГА при полной загрузке позволят выпускать до 33 тысяч тонн гибкой упаковки.

  •  © www.tatar-inform.ru
  •  © tatarstan.ru
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https://www.tatar-inform.ru/news/2018/09/06/625381/

Татарстан, Алабуга, новый завод
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