В ОЭЗ «Алабуга» запущен новый завод по производству гибких упаковочных материалов ГК «Данафлекс»
Завод ДАНАФЛЕКС-АЛАБУГА позволит создать более 280 рабочих мест, сейчас там уже трудится 200 человек из Елабуги, Набережных Челнов, Мамаыдыша, Казани и др.
Предприятие с оборудованием полного цикла будет выпускать гибкую упаковку для пищевых и непищевых сегментов рынка. Речь идет о материалах для кондитерской, снэковой, бакалейной, масложировой, замороженной, молочной продукции, детского питания, корма для животных, бытовой химии, средств гигиены.
На сегодняшний день в проект уже инвестировано более 1,7 млрд. рублей. Общий объем инвестиций в новое предприятие составит 3 млрд. рублей.
Мощности производственного комплекса ДАНАФЛЕКС-АЛАБУГА при полной загрузке позволят выпускать до 33 тысяч тонн гибкой упаковки.
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