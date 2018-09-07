Кольчугинский «Электрокабель» увеличивает объем выпуска судовых кабелей на 10-20%

В цехе по производству гибких кабелей установлена новая горизонтальная линия вулканизации стоимостью 123 млн рублей. Её запуск обеспечит увеличение объемов производства контрольных и судовых кабелей ориентировочно на 10-20%.

«В первую очередь, мы расширили мощности. Кроме того, по сравнению с существующей новая линия более производительная и эффективная. На ней можно одновременно накладывать на токопроводящую жилу изоляцию и оболочку (на одножильный кабель). На старом оборудовании — только изоляцию. То есть фактически мы получаем готовый кабель с высокими качественными характеристиками», — подчеркнул заместитель главного технолога АО «ЭКЗ» Вячеслав Юрьев.

Высокое качество готовой продукции обеспечивается в том числе конструкцией новой линии. Резиновая смесь, из которой делают изоляцию и оболочку кабелей, загружается в экструдер, нагревается до температуры 100 градусов, становится вязкотекучей и накладывается на токопроводящую жилу. Благодаря длинному шнеку (стержень с резьбой, который продвигает резиновую смесь по экструдеру) материал тщательно перемешивается и равномерно нагревается. Изоляция и оболочка получаются более качественными, и кабель имеет четкие геометрические характеристики. Диаметр изделия контролирует современный лазерный измеритель.

«У судостроителей жесткие требования к наружному диаметру кабельных изделий. Особенно в сегменте судовых кабелей для ВМФ. Пространство на корабле ограничено. Кроме того, существуют особые требования к весу комплектующих, их габаритам, пожаробезопасности. На новой экструзионной линии мы будем производить судовые кабели нового поколения: высокотехнологичные и соответствующие всем требованиям заказчика», — отметил директор АО «ЭКЗ» Владимир Иванов.

Ежегодно «Электрокабель» выпускает более 2,5 тысячи судовых и морских грузонесущих кабелей, в том числе пожаробезопасные, в оболочке, не содержащей галогенов (индекс HF). Вся продукция имеет одобрение Российского речного регистра и Российского морского регистра судоходства. Перед отправкой заказчику кабели проходят приемку представителями обоих регистров и Минобороны.

Стоит добавить, что расширение производства судовых кабелей происходит в рамках масштабной программы развития завода «Электрокабель».