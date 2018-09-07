Очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС передан МЧС

Сегодня на площадке Международной выставки по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике передан заказчику очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный на ТАНТК им. Г.М. Бериева (входит в состав ПАО «ОАК») для МЧС России в рамках Государственного контракта на 6 машин. Об этом сообщает ОАК.

Самолет успешно пошел программу предъявительских и приемо-сдаточных испытаний и совершил перелет с заводского аэродрома (г. Таганрог) в г. Геленджик. Машина будет эксплуатироваться в Авиационно-спасательном центре Южного регионального центра МЧС России. Символический ключ начальнику Южного регионального центра МЧС России Игорю Одеру вручил Генеральный директор — Генеральный конструктор ТАНТК им. Г.М. Бериева Юрий Грудинин. Церемония прошла в присутствии заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Бочарова, президента ПАО «ОАК» Юрия Слюсаря и других почетных гостей.Модернизированный самолет Бе-200ЧС является наиболее совершенным и эффективным из существующих самолетов-амфибий. Переданные ранее самолеты этой серии уже доказали свою эффективность в борьбе с природными пожарами на юге России, в Сибири и на Дальнем Востоке. По словам Юрия Грудинина, в настоящее время на заводе на окончательной сборке находится заключительный самолет Бе-200ЧС по текущему контракту и ведется плановая сборка агрегатов самолетов-амфибий следующей серии.По словам начальника ЮРЦ МЧС России Игоря Одера, завод выполняет свои задачи. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы провести глубокую модернизацию самолетов первой серии, которые уже давно эксплуатируются в МЧС до уровня и класса машин, которые выпускаются сегодня на ТАНТК им. Г.М. Бериева. По отзывам летчиков это уникальные хорошие современные, надежные и мощные машины, которые помогают тушить пожары. География их применения очень широкая.В перспективе предприятие планирует провести ремоторизацию самолета Бе-200ЧС и заменить украинские двигатели на Д-436 на двигатели SaM146 российско-французского производства. Первый Бе-200, оснащенный SaM146, будет готов в 2021 году.