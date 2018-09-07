Очередной Сухой Суперджет 100 передан авиакомпании Аэрофлот
7 сентября очередной Sukhoi Superjet 100 был поставлен авиакомпании Аэрофлот.
Данный борт имеет регистрационный номер RA-89116 и заводской 95165. Первый полет самолет совершил
Полученный борт стал 49 бортом типа SSJ-100 в парке Аэрофлота. Всего Аэрофлотом заказано 50 самолетов типа SSJ-100, оставшийся борт (RA-89115) так же уже произведен и будет поставлен в течение этого года.
перелет из Жуковского в Шереметьево
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!