Рыбинский завод дорожной техники «Раскат» поставил первую партию продукции по заказу Минобороны РФ. Контракты на сумму 132 миллиона рублей, предусматривающие производство 18 единиц дорожной техники, были заключены в апреле.

На сегодняшний день в рамках этих договоренностей изготовлены 4 дорожные машины массой 21 тонна каждая. Они сконструированы в соответствии с рядом специальных требований, повышающих качество и ремонтопригодность. Техника оснащена двигателями белорусского производства с улучшенными характеристиками.

В августе прошлого года правительство Ярославской области подписало важное соглашение о сотрудничестве с крупнейшим предприятием госкорпорации «Ростех» — НПО «Высокоточные комплексы» об инвестировании в производство новой техники порядка 500 миллионов рублей, что позволило вывести завод «Раскат» из банкротного состояния и сохранить трудовой коллектив. Активная производственная деятельность началась в январе текущего года.

С начала года на «Раскате» изготовлено 77 единиц дорожной техники. В целом производственная линейка включает более 30 моделей катков массой от 1,5 до 21 тонны, а также 25-тонный компактор для уплотнения твердых бытовых и промышленных отходов. Ведется разработка нового катка массой 12 — 14 тонн. В конструкторском бюро завода идет проектирование нового 45-тонного компактора.

— В наших планах — выпуск дорожной техники ежемесячно на сумму не менее ста миллионов рублей. Сейчас при поддержке руководства региона мы с задачей справляемся, — рассказал директор АО «Раскат» Сергей Борисов.