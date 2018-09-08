Рыбинский завод дорожной техники «Раскат» поставил первую партию продукции по заказу Минобороны РФ
Рыбинский завод дорожной техники «Раскат» поставил первую партию продукции по заказу Минобороны РФ. Контракты на сумму 132 миллиона рублей, предусматривающие производство 18 единиц дорожной техники, были заключены в апреле.
На сегодняшний день в рамках этих договоренностей изготовлены 4 дорожные машины массой 21 тонна каждая. Они сконструированы в соответствии с рядом специальных требований, повышающих качество и ремонтопригодность. Техника оснащена двигателями белорусского производства с улучшенными характеристиками.
В августе прошлого года правительство Ярославской области подписало важное соглашение о сотрудничестве с крупнейшим предприятием госкорпорации «Ростех» — НПО «Высокоточные комплексы» об инвестировании в производство новой техники порядка 500 миллионов рублей, что позволило вывести завод «Раскат» из банкротного состояния и сохранить трудовой коллектив. Активная производственная деятельность началась в январе текущего года.
С начала года на «Раскате» изготовлено 77 единиц дорожной техники. В целом производственная линейка включает более 30 моделей катков массой от 1,5 до 21 тонны, а также 25-тонный компактор для уплотнения твердых бытовых и промышленных отходов. Ведется разработка нового катка массой 12 — 14 тонн. В конструкторском бюро завода идет проектирование нового 45-тонного компактора.
— В наших планах — выпуск дорожной техники ежемесячно на сумму не менее ста миллионов рублей. Сейчас при поддержке руководства региона мы с задачей справляемся, — рассказал директор АО «Раскат» Сергей Борисов.
08.09.1815:46:47