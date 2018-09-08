Добавить статью
Производство

Рыбинский завод дорожной техники «Раскат» поставил первую партию продукции по заказу Минобороны РФ

  •  © yarregion.ru

Рыбинский завод дорожной техники «Раскат» поставил первую партию продукции по заказу Минобороны РФ. Контракты на сумму 132 миллиона рублей, предусматривающие производство 18 единиц дорожной техники, были заключены в апреле.

На сегодняшний день в рамках этих договоренностей изготовлены 4 дорожные машины массой 21 тонна каждая. Они сконструированы в соответствии с рядом специальных требований, повышающих качество и ремонтопригодность. Техника оснащена двигателями белорусского производства с улучшенными характеристиками.

В августе прошлого года правительство Ярославской области подписало важное соглашение о сотрудничестве с крупнейшим предприятием госкорпорации «Ростех» — НПО «Высокоточные комплексы» об инвестировании в производство новой техники порядка 500 миллионов рублей, что позволило вывести завод «Раскат» из банкротного состояния и сохранить трудовой коллектив. Активная производственная деятельность началась в январе текущего года.

С начала года на «Раскате» изготовлено 77 единиц дорожной техники. В целом производственная линейка включает более 30 моделей катков массой от 1,5 до 21 тонны, а также 25-тонный компактор для уплотнения твердых бытовых и промышленных отходов. Ведется разработка нового катка массой 12 — 14 тонн. В конструкторском бюро завода идет проектирование нового 45-тонного компактора.

— В наших планах — выпуск дорожной техники ежемесячно на сумму не менее ста миллионов рублей. Сейчас при поддержке руководства региона мы с задачей справляемся, — рассказал директор АО «Раскат» Сергей Борисов.

  •  © yarregion.ru
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=12671

Ярославская область, завод Раскат, Ростех
  • Великоросс Великоросс
    08.09.1815:46:47

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

    Отредактировано: Великоросс~15:49 08.09.18
    #1067778
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,