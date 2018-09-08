На шахте «Распадская» запущена новая лава

ПАО «Распадская» информирует о введениив эксплуатацию лавы 4-10-31 с промышленными запасами 3,5млн.тонн угля.

При подготовке лавы выполнен комплекс монтажно-демонтажных, горно-капитальных и проходческих работ. Пройдено более 12 км горныхвыработок проходческими бригадами участков NoNo 28 и 30.

Протяженность нового выемочного участка составляет более 3,5 км. Забой оснащен высокопроизводительным механизированным комплексом BUCYRUS, очистным комбайном JOY. Возможности механизированного комплекса позволяют ежемесячно на первом этапе (в течение 2-3 месяцев) выдавать на-гора до180 тыс.тонн угля, а далее до250-300 тысяч тонн. В лаве будет трудиться один из лучших коллективовшахты Распадская -бригада-миллионер Рустама Муминова (добычной участок No 1).

При подготовке лавы большое внимание уделено вопросам промышленной безопасности. С поверхности на расстоянии 500-600м.по простиранию столба пробурены контрольно-профилактические скважины. Также выполнена обработка выработанного пространства и целиков угля аэрозолями и водными растворами антипирогенов.

Отработкановой лавыбудет вестись в течение полутора лет.

После обогащения на фабрике"Распадская" концентрат поставляется на металлургические и коксохимические предприятия России, Украины и Юго-Восточной Азии.