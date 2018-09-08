Дан старт работе монтажно-испытательного корпуса компании «Информационные спутниковые системы»
Монтажно-испытательный корпус состоит из двух цехов, возведение которых проходит поэтапно.
Основная задача — создать в одном здании замкнутый цикл изготовления и испытания космических аппаратов, создаваемых для нужд Минобороны России. Как было отмечено при открытии нового корпуса это производство будет включено в работы по созданию спутниковой группировки «Сфера», включающей 640 космических аппаратов.
Рабочие помещения второго цеха МИК будут предназначены для проведения различных испытаний как собранного космического аппарата, так и отдельных его узлов и агрегатов. Строительство второго цеха МИК завершится в 2020 году.
Компания «Информационные спутниковые системы» — одна из ведущих в российской космической отрасли, находится в ведении ГК «Роскосмос».
Это базовое предприятие по созданию спутников связи и системы ГЛОНАСС.
Решетнёвская фирма владеет технологиями полного цикла производства космических комплексов от проектирования до управления космическими аппаратами на всех орбитах — от низких круговых до геостационарных.
Предприятие принимало участие в более 30-ти космических программах в областях связи, ретрансляции, телевидения, навигации, геодезии и научных исследований. За 59 лет специалисты компании создали более 1 300 космических аппаратов, ввели в эксплуатацию свыше 40 космических систем и комплексов. В настоящее время 2/3 орбитальной группировки России — это спутники, разработанные и выпущенные АО «ИСС».
По заказу ГК «Роскосмос» АО «ИСС» предстоит к 2025 году создать новые виды бортовых антенн и антенных систем для космических аппаратов связи, вещания и ретрансляции.
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