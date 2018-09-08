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Новые заводы и цеха

Дан старт работе монтажно-испытательного корпуса компании «Информационные спутниковые системы»

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Монтажно-испытательный корпус состоит из двух цехов, возведение которых проходит поэтапно.

Основная задача — создать в одном здании замкнутый цикл изготовления и испытания космических аппаратов, создаваемых для нужд Минобороны России. Как было отмечено при открытии нового корпуса это производство будет включено в работы по созданию спутниковой группировки «Сфера», включающей 640 космических аппаратов.

Рабочие помещения второго цеха МИК будут предназначены для проведения различных испытаний как собранного космического аппарата, так и отдельных его узлов и агрегатов. Строительство второго цеха МИК завершится в 2020 году.

Компания «Информационные спутниковые системы» — одна из ведущих в российской космической отрасли, находится в ведении ГК «Роскосмос».

Это базовое предприятие по созданию спутников связи и системы ГЛОНАСС.

Решетнёвская фирма владеет технологиями полного цикла производства космических комплексов от проектирования до управления космическими аппаратами на всех орбитах — от низких круговых до геостационарных.

Предприятие принимало участие в более 30-ти космических программах в областях связи, ретрансляции, телевидения, навигации, геодезии и научных исследований. За 59 лет специалисты компании создали более 1 300 космических аппаратов, ввели в эксплуатацию свыше 40 космических систем и комплексов. В настоящее время 2/3 орбитальной группировки России — это спутники, разработанные и выпущенные АО «ИСС».

По заказу ГК «Роскосмос» АО «ИСС» предстоит к 2025 году создать новые виды бортовых антенн и антенных систем для космических аппаратов связи, вещания и ретрансляции.

  •  © www.krskstate.ru
  •  © www.krskstate.ru
  •  © www.krskstate.ru
  •  © www.krskstate.ru
  •  © www.krskstate.ru
  •  © krskstate.ru
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http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/89280

Роскосмос, АО "ИСС", Информационные спутниковые системы, "Сфера"
  • Human RS Human RS
    08.09.1817:09:25

    Свершилось…     А я уже думал давно как там эта стройка пребывает, ибо два года не встречал о ней свежих новостей (с тех пор как Спецстрой упразднили и передали Министерству Обороны).

    Еще фото и немного текста из источника (для тех кто нее в курсе что это за цеха построили):

    В ходе визита Дмитрий Рогозин и Александр Усс осмотрели помещения первого цеха МИК. Они посетили расположенную в нем самую крупную за Уралом безэховую камеру, которая имитирует космическое пространство, цеха, где проводится сборка и настройка элементов космических аппаратов, административные помещения.

    Рабочие помещения второго цеха МИК будут предназначены для проведения различных испытаний как собранного космического аппарата, так и отдельных его узлов и агрегатов. Строительство второго цеха МИК завершится в 2020 году.

    Дмитрий Рогозин высоко оценил производственные мощности «ИСС» и отметил, что госкорпорация «Роскосмос» возлагает большие надежды на Решетнёвскую фирму. «Президентом страны поставлена задача — создать спутниковую группировку „Сфера“, включающую 640 космических аппаратов. Для этого необходимо иметь помещения высокого класса чистоты с особой системой внутренней логистики. Здесь я убедился в том, что мы можем создать именно такое производство. Сегодня перед компанией „ИСС“ стоит множество сложных задач, и мы возлагаем большие надежды на это производство. Его ещё предстоит оснастить современным оборудованием и насытить высококлассными специалистами. Именно кадровому вопросу важно уделить особое внимание. Уверен, что привлечение молодых талантливых специалистов на предприятия Роскосмоса позволит преодолеть все трудности и вернуть нам лидерство в космосе», — отметил Дмитрий Рогозин.

    •  © krskstate.ru

    •  © krskstate.ru

    •  © krskstate.ru

    •  © krskstate.ru

    •  © krskstate.ru

    Отредактировано: Human RS~17:24 08.09.18
    #1067808
  • Евгений Образцов Евгений Образцов
    08.09.1817:23:13

    наверно здесь будут «Сферу» пилить?

    #1067816
    • Human RS Human RS
      08.09.1817:25:00

      Ага, я цитату об этом как раз выше привел.

      #1067818
      • Евгений Образцов Евгений Образцов
        08.09.1817:47:12

        да пока писал не было потом увидел ,лишь бы не переиграли. мне вот порой кажется что мы боимся вперед запада что-то новое сделать ,будто существует запрет -договор колониальный какой то и как только у запада что-то появляется значит теперь и нам можно и даже у оказывается у нас есть 40-е разработки, но мы их почему-то не использовали будто боялись вперед выйти.

        #1067827
    • Нет аватара alex_uns
      08.09.1817:25:44

      Да   

      #1067820
  • Нет аватара alex_uns
    08.09.1817:41:09

    Немножко информации о системе «Эфир», которая включается в «Сферу»   

    ""Эфир" - не чисто спутниковая система. Речь идет о создании гибридной инфраструктуры с использованием спутников. Планируется задействовать сотовые сети, спутники связи и различные типы ретрансляторов — от геостационарных космических аппаратов до так называемых «атмосферных спутников»: беспилотных электросамолетов, способных месяцами летать в атмосфере на большой высоте", — сказал Тюлин в интервью РИА Новости.

    В настоящее время в России проводятся испытания как минимум двух платформ «атмосферных спутников»: Фонд перспективных исследований испытывает «Сову», НПО им. Лавочкина (предприятие Роскосмоса) — «Аиста»."

    РИА Новости ria.ru/science/20180523/1521151928.html

    Отредактировано: alex_uns~17:41 08.09.18
    #1067826
  • Нет аватара Lyudov
    08.09.1819:55:59

    Здорово+

    #1067859
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