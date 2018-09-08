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Фотофакты

Строительство автомобильной дороги Салехард — Надым

  •  © xn--80aealotwbjpid2k.xn--80aze9d.xn--p1ai

Трасса Надым — Салехард должна связать столицу Ямало-Ненецкого автономного округа с сетью федеральных дорог, в том числе с Тюменью, Екатеринбургом и дальше, чтобы можно было доехать до Москвы.

Участки трассы находятся в разной степени готовности, часть из них введена в эксплуатацию — со стороны Салехарда, со стороны Надыма. Промежуточные участки находятся в активной стадии строительства. Идет процесс укладки двухслойного асфальтобетонного покрытия в условиях вечной мерзлоты.

Общая протяженность трассы Надым — Салехард составляет порядка 344 километров, из них в эксплуатацию введено — 170. Построено 38 мостов. Правительства ЯНАО и Тюменской области принимают совместные меры для открытия сквозного проезда по дороге к 2021 году.

Параллельно идут работы по строительству объездной магистрали вокруг Надыма. Проект предусматривает автомобильный участок длиной пять километров и 92-метровый путепровод. Средства на реализацию объекта также предусмотрены в программе «Сотрудничество»

  •  © xn--80aealotwbjpid2k.xn--80aze9d.xn--p1ai
  •  © xn--80aealotwbjpid2k.xn--80aze9d.xn--p1ai
  •  © xn--80aealotwbjpid2k.xn--80aze9d.xn--p1ai
  •  © xn--80aealotwbjpid2k.xn--80aze9d.xn--p1ai

 http://xn--80aealotwbjpid...a/governor/detail/132252/ 

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ЯНАО, трасса Надым – Салехард
  • Human RS Human RS
    08.09.1823:23:56

    Еще фотка оттуда, масштаб и сложность стройки конечно впечатляет:

    •  © правительство.янао.рф

    Отредактировано: Human RS~23:24 08.09.18
    #1067942
  • Нет аватара termometrix
    08.09.1823:50:42

    Имхо надо все вводить в асфальтобетонном исполнении.   

    #1067951
    • Нет аватара Clausson
      08.09.1823:56:56

      Лучше иметь возможность уже завтра доехать по грунтовке, чем 3 года просто ждать асфальта. А асфальт со временем уверен будет.

      #1067953
    • Human RS Human RS
      09.09.1800:37:00

      В конечном итоге все в асфальтобетоне и будет.

      #1067962
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