Трасса Надым — Салехард должна связать столицу Ямало-Ненецкого автономного округа с сетью федеральных дорог, в том числе с Тюменью, Екатеринбургом и дальше, чтобы можно было доехать до Москвы.

Участки трассы находятся в разной степени готовности, часть из них введена в эксплуатацию — со стороны Салехарда, со стороны Надыма. Промежуточные участки находятся в активной стадии строительства. Идет процесс укладки двухслойного асфальтобетонного покрытия в условиях вечной мерзлоты.

Общая протяженность трассы Надым — Салехард составляет порядка 344 километров, из них в эксплуатацию введено — 170. Построено 38 мостов. Правительства ЯНАО и Тюменской области принимают совместные меры для открытия сквозного проезда по дороге к 2021 году.

Параллельно идут работы по строительству объездной магистрали вокруг Надыма. Проект предусматривает автомобильный участок длиной пять километров и 92-метровый путепровод. Средства на реализацию объекта также предусмотрены в программе «Сотрудничество»

http://xn--80aealotwbjpid...a/governor/detail/132252/