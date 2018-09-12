Золотодобывающая компания Nordgold запустила в эксплуатацию месторождение Гросс в Якутии, годовая добыча составит 12 млн тонн руды к концу 2019 года, сообщил гендиректор предприятия Николай Зеленский.

На полную месячную мощность — 1 млн тонн руды — рудник выйдет в четвертом квартале этого, а годовую — в 2019 году, когда он будет перерабатывать 12 млн тонн руды", — сказал Зеленский.

В зависимости от содержания рудник принесёт от 6-7 тонн золота в 2019 году.

Гросс является круглогодичным проектом кучного выщелачивания с открытой отработкой, находящимся на юго-западе Республики Саха (Якутия) в 4 км от рудника Nordgold Нерюнгри. Доказанные и вероятные запасы месторождения Гросс по состоянию на 31 декабря 2016 года оценивались в 4,4 млн унций, а оцененные и выявленные ресурсы — 7,6 млн унций, предполагаемые — 0,9 млн унций.