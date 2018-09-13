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Транспорт и логистика

По Севморпути Maersk провели кратчайшим путем. Дальше — сам

Из Восточно-Сибирского моря в море Лаптевых контейнеровоз попал через пролив Санникова всего за четыре дня

  •  © logirus.ru

Контейнеровоз датской компании Maersk Line, в сопровождении российского атомного ледокола, успешно прошел часть Севморпути, сообщает пресс-служба Росатомфлота. Дальше от моря Лаптевых до порта Бремерхавен в Германии корабль пойдет самостоятельно.

- 8 сентября атомоход «50 лет Победы» взял контейнеровоз под проводку. Караван благополучно проследовал кратчайшим путем через пролив Санникова. Средняя скорость проводки составила 11 узлов. Нареканий со стороны капитана и компании-судовладельца по качеству проводки нет, — подчеркнул начальник оперативного отдела флота, начальник штаба морских операций Владимир Арутюнян.

Сейчас контейнеровоз VENTA Maersk продолжает свой путь самостоятельно. Конечной точки маршрута в Санкт-Петербурге судно предположительно достигнет 27 сентября.

Напомним, что контейнеровоз датской компании Maersk Line, груженый камчатской рыбой, отплыл из порта Восточный 26 августа. Главной задачей рейса является поиск ответа на вопрос, сможет ли российская Арктика стать альтернативой Суэцкому каналу на пути из Азии в Европу.

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http://logirus.ru/news/transport/po_sevmorputi_maersk_proveli_kratchayshim_putem-_dalshe_-_sam.html

Арктика как альтернатива Суэцкому каналу
  • DV DV
    13.09.1811:02:46

    Конечно сможет стать альтернативой в период с весны по осень. Больше всего «радует» тот факт, что дальневосточную рыбу из Находки в Питер везет по Севморпути датский контейнеровоз. Какой флот мы, ребята, просрали. Только в ДВМП было при СССР около 400 крупнотоннажных транспотртных судов. Необходимо возрождать свой контейнеровозный флот. Тем временем, последние остатки контейнеровозов ДВМП возят непонятно что в другие страны. Поставьте свои двмпешные контейнеровозы на эту линию. Хватит позорить Россию. Датчане пусть возят транзитные грузы по нашему Северу, но между российскими портами грузоперевозки должны выполнять российские компании. Простое сравнение. Как бы вы отнеслись к тому, что между российскими аэропортами пассажиров перевозили бы иностранные авиакомпании? Ну маразм же…

    Отредактировано: DV~11:03 13.09.18
    #1069278
    • Нет аватара 0SD0S
      13.09.1813:57:34

      в период с весны по осень.

      Точнее с июля по октябрь, а возможно и менее. В этом году ледовая обстановка благоприятная, но год на год не приходится.

      #1069312
  • Бобер Бобров Бобер Бобров
    13.09.1812:45:00

    Интересно, с учетом кол-ва ледоколов для проводки, какая максимальная теоретическая пропускная способность. И получается ли меньше цена, чем если через Суэц?

    #1069288
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