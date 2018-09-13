Из Восточно-Сибирского моря в море Лаптевых контейнеровоз попал через пролив Санникова всего за четыре дня

Контейнеровоз датской компании Maersk Line, в сопровождении российского атомного ледокола, успешно прошел часть Севморпути, сообщает пресс-служба Росатомфлота. Дальше от моря Лаптевых до порта Бремерхавен в Германии корабль пойдет самостоятельно.

- 8 сентября атомоход «50 лет Победы» взял контейнеровоз под проводку. Караван благополучно проследовал кратчайшим путем через пролив Санникова. Средняя скорость проводки составила 11 узлов. Нареканий со стороны капитана и компании-судовладельца по качеству проводки нет, — подчеркнул начальник оперативного отдела флота, начальник штаба морских операций Владимир Арутюнян.

Сейчас контейнеровоз VENTA Maersk продолжает свой путь самостоятельно. Конечной точки маршрута в Санкт-Петербурге судно предположительно достигнет 27 сентября.

Напомним , что контейнеровоз датской компании Maersk Line, груженый камчатской рыбой, отплыл из порта Восточный 26 августа. Главной задачей рейса является поиск ответа на вопрос, сможет ли российская Арктика стать альтернативой Суэцкому каналу на пути из Азии в Европу.