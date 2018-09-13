«ГОТЭК-ЛИТАР» запустил новый производственно-технологический комплекс

Сегодня на железногорском предприятии в Курской области запущен в эксплуатацию комплекс от компании Hartmann для производства розничной упаковки для яиц из формованной бумажной массы. Это один из наиболее значимых инвестиционных проектов группы «ГОТЭК» в текущем году.

Он реализуется совместно с Фондом развития промышленности РФ. Общая стоимость составляет 335,4 млн руб., из которых 90,2 млн руб. предоставлены фондом в рамках программы «Проекты развития» на условиях целевого льготного лизингового займа под 5% годовых. С установкой новой линии на предприятии создано дополнительно 47 рабочих мест. Планируемый объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит порядка 130 млн рублей.

Запуск комплекса позволит удовлетворить потребности клиентов в высококачественной упаковке для куриных яиц. При выходе на полную мощность здесь будет выпускаться около 7 млн десятиместных контейнеров в месяц.

По словам директора «ГОТЭК-ЛИТАР» Виталия Шевченко, новая упаковка прекрасно зарекомендовала себя: она имеет эргономичный дизайн и яркую полноцветную печать на внешней и внутренней стороне крышки. Важным преимуществом также является отличная проходимость контейнера на высокоскоростных яйцесортировочных линиях, а повышенные прочностные характеристики обеспечивают максимальную сохранность хрупкого продукта. Использование при производстве вторичного сырья — еще один плюс экологичной упаковки.