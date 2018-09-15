«РУСКОМТРАНС» изготовил новую полуприцеп-цистерну для перевозки темных нефтепродуктов

Полуприцеп-цистерна предназначена для перевозки темных нефтепродуктов, мазута, смолистых масел, горячего битума и пр. с температурой заливки до +250 °С и плотностью до 1 кг/м³. Полуприцеп-цистерна адаптирован к эксплуатации с 2-х и 3-х осными седельными тягачами на рессорной или пневмоподвеске с высотой седельно-сцепного устройства от 1150 до 1360 мм.

Цистерна изготовлена из низколегированной стали, с термоизоляционным слоем 150 мм. Полуприцеп-цистерна соответствует требованиям к перевозки опасных грузов, п. 2.6 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств и правил ДОПОГ.

Особенностью данной модели установка дополнительного оборудования: — паровой подогрев (змеевик) по всей длине цистерне для предварительного разогрева перевозимого продукта при осуществлении перевозки на длительные расстояния. Разогревает продукт до первоначального состояния для начало разгрузки.- насосная установка с насосом ДС-125 с гидроприводом от седельного тягача. Сокращает время разгрузки цистерны.