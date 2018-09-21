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Новые и модернизированные предприятия агропрома

АПХ «Мираторг» запустил первое в России промышленное производство ягнятины

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Агропромышленный холдинг «Мираторг» запустил в эксплуатацию в Фатежском районе Курской области первое в России индустриальное предприятие овцеводческого направления.

На реализацию проекта «Фатежская ягнятина» потребовалось чуть больше года, его стоимость — 2,9 млрд рублей. Для обслуживания поголовья в 50 тыс. голов овец создано 100 рабочих мест. Мощность комплекса — 3,3 тыс. тонн ягнятины в живом весе в год. Поголовье ввезено на ферму из Австралии.

Запуск нового производства позволит расширить линейку качественных мясных продуктов, насытить рынок востребованной продукцией и экспортировать за рубеж.

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https://milknews.ru/index/miratorg-ovcevodstvo.html

Курская область, Мираторг, сельское хозяйство, животноводство
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