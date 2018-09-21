АПХ «Мираторг» запустил первое в России промышленное производство ягнятины

Агропромышленный холдинг «Мираторг» запустил в эксплуатацию в Фатежском районе Курской области первое в России индустриальное предприятие овцеводческого направления.

На реализацию проекта «Фатежская ягнятина» потребовалось чуть больше года, его стоимость — 2,9 млрд рублей. Для обслуживания поголовья в 50 тыс. голов овец создано 100 рабочих мест. Мощность комплекса — 3,3 тыс. тонн ягнятины в живом весе в год. Поголовье ввезено на ферму из Австралии.

Запуск нового производства позволит расширить линейку качественных мясных продуктов, насытить рынок востребованной продукцией и экспортировать за рубеж.