В Омской области открылся детский сад «Карапузик»

Детский сад готов принять 80 юных жителей Омска. Здесь будут работать 4 разновозрастные группы, среди них и ясельные. Планируются группы для детей с особенностями развития.

«Детские сады «Карапузик» — это результат работы одного из первых выпускников школы социального предпринимательства, которая зародилась в Омской области. Успешная реализация данного проекта, как и многих других, стала возможна благодаря региональной программе поддержки социального предпринимательства.

В 2013 году лидер проекта «Карапузик» Елена Маркус прошла обучение в Омской Школе социального предпринимательства. В 2014 году индивидуальный предприниматель Елена Маркус получала финансовую поддержку в виде субсидий в размере 1,7 млн. рублей, а в 2015 году в объеме 600 тысяч. На сегодняшний день Елена Маркус организовала работу шести частных детских садов.