В Дагестане стартовал пилотный проект по выращиванию хлопка

В селе Кунбатар Ногайского района стартовал пилотный проект по выращиванию хлопка.

Эксперимент по возделыванию хлопка проводит выходец из Волгоградской области Эдуард Пак. Под возделывание культуры муниципалитет выделил 2 гектара пашни, выращиваются сорта «Агропак-73» и «ПГСХ-10», испытания проходит еще один новый сорт.

Технология возделывания хлопчатникав Ногайском районе отличается от той, которая применяется, например, в Узбекистане, где эта культура считается традиционной. Так, если в Узбекистане применяется арычная система полива, то есть вода течет по каналам, то в с. Кунбатар хлопчатник поливается при помощи капельного орошения. Это позволяет сократить количество используемой для полива воды и удешевляет процесс возделывания культуры.

В ближайшее время намечено приступить к уборке первого урожая хлопчатника. Аграрии рассчитывают собрать до 30 центнеров культуры с каждого гектара.

Посевы хлопка в Ногайском районе — пока экспериментальные, дальнейшие действия будут зависеть от рентабельности производства.

Как отметил Эдуард Пак, экономическую целесообразность возделывания хлопка объясняется высокой мировой ценой на хлопок-сырец, кроме того, при каждом этапе последующей переработки цена реализации вырастает в несколько раз. Хлопок востребованный товар, он широко применяется в текстильной, автомобильной и оборонной промышленности. Используется данная культура и в животноводстве в качестве кормов для скота.