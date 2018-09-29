Как собирают трамваи. Фоторепортаж с производства ООО «ПК Транспортные системы»

С мая этого года на петербургском электровагоноремонтном заводе снова кипит жизнь — на октябрьский завод переехало производство ПК Транспортные системы. Линии сделаны на перспективу и готовы выпускать по 350 единиц, но пока здесь в основном собирают трамваи для Москвы Витязи-М .

Ранее сборка была в Твери, но ТВЗ сейчас массово берёт заказы на Иволги для московских жд диаметров — было бы тесно собирать всё вместе под одной крышей. К тому же в Петербурге получилось сделать более современные и просторные цеха исключительно под свои потребности.

Завод был основан в 1826 году в составе Александровского чугунолитейного завода. Первоначально специализировался на выпуске пароходов, но уже в 1844 году здесь стали производить паровозы и вагоны для Царскосельской железной дороги. В начале XX века завод освоил строительство специальных вагонов. Ближе к нашему времени тут стали ремонтировать и производить вагоны для метро. В какой-то момент французский производитель трамваев Альстом хотел открывать здесь свою сборку, но предприятие не выгорело. В итоге здесь появились ПК ТС:



© farm2.staticflickr.com Внутри провели полную реконструкцию и даже приспособили помещения для инвалидов:

Для рабочих тут есть раздевалки, душевые и столовая:Здесь находятся цеха по сборке и проверке трамваев:Вагоны привозят с остеклением, колёсами и кузовом из Твери, а дальше начинается магия:Всего трамваи проходят через пять этапов конвейерной сборки. Сначала вагоны проверяют и принимают, а в конце опять разбирают и отправляют на автовозах заказчику.Три линии для основной сборки:Бережное производство: всё подписано и на своих местах:На первой позиции проводят электрику и соединяют секции в одно целое:Сейчас тут собирают Витязи для Москвы. Всего город заказал 300 штук, осталось немного, но вроде как город хочет после выполнения этого заказа ещё прикупить вагонов.У каждого трамвая висит график движения и лежит паспорт для отметок о процессе сборки и замечаниях:Дальше ставят двери, монтируют оборудование в кабине, ставят кожухи и сиденья:Кабина без оборудования:Тележки:Самые крутые места у Витязей в хвосте — тут практически панорамное остекление:Изначально трамваи были другой раскраски и даже имели другой салон. В процессе город ушёл от синего цвета к голубому с белым и улучшил расстановку сидений.Было вот так:Теперь салон разделён на функциональные зоны: спереди и сзади получилась зона для «дальних» пассажиров с максимальным количеством мест с сиденьями по ходу движения. Зоны напротив 2-3 и 4-5 дверей предназначены для «коротких» поездок: появилась вторая накопительная площадка, был расширен проход между сиденьями и сиденья повёрнуты по ходу движения. Теперь у людей не будут свисать ноги в проход у крайних мест.Стало больше как сидячих (64, а не 60), так и удобных стоячих мест (по ходу движения было 17, а стало 38). Изменения должны также оценить пассажиры с велосипедами и детской коляской — была одна накопительная площадка, а стало две.Валидаторы тоже ставят прямо на заводе:В конце — монтаж пантографа, проверка электрики, настройка фар:Дальше трамваи переезжают в следующий цех для проверки водой и током! Для этого есть большая штука, которая может перекинуть вагон с одного пути на другой:Здесь вагон проливают под давлением — если где-то проблема с герметизацией, то это станет сразу понятно. Москва закупает вагоны по контрактам жизненного цикла, так что если трамвай сломается в депо или на улице, то чинить производитель его будет сам, а ещё и платить штраф придётся — легче и дешевле всё проверить у себя перед отгрузкой.Подключение через пантограф, финальная отладка и мойка салона:Дальше идёт обкатка. Обычно трамвай проезжает около трёх километров взад и вперёд, но бывает и больше. Тут же проверяют работу автономного хода — у Витязей есть батареи на всякий случай, которых хватает примерно на три километра.Всё, дальше трамваи разбирают, грузят на автовозы и отправляют заказчику. В депо их собирают обратно и принимают от производителя.Спасибо пресс-службе ПК ТС за организацию съёмки!