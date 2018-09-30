В Волгоградской области завершен очередной этап проекта по увеличению площади орошаемых земель

В СП «Донское» Калачевского района Волгоградской области завершен очередной этап инвестиционного проекта, реализуемого с привлечением средств государственной поддержки, — до 1300 гектаров увеличена площадь орошаемых земель. Это позволит обеспечить надежную кормовую базу для высокопродуктивного стада, поголовье которого продолжает расти.

Действующие в Волгоградской области программы государственной поддержки позволяют предприятиям высокозатратных сфер выходить на показатели эффективности и успешно развиваться. Так, хозяйство активно привлекает средства на возмещение части затрат на приобретение оборудования и племенного молодняка. Поголовье стада СП «Донское» в этом году пополнили 174 нетели голштинской породы.

Важное условие развития — реализация проектов мелиорации, направленных на обеспечение кормовой базы. Урожайность традиционных кормовых культур — кукурузы, люцерны, сои — на орошаемых площадях вырастает в 10 раз. За время действия программы СП «Донское» построило пять насосных агрегатов, приобрело 22 дождевальные машины. В 2017 году площадь орошаемых земель увеличилась почти на 230 гектаров, в 2018-м — еще на 216 гектаров, были закуплены пять дождевальных машин, уже успевших доказать свою эффективность. В 2019 году будет дан старт новому проекту мелиорации — в течение нескольких лет орошение займет еще 1500 гектаров, а общая площадь поливных земель в хозяйстве достигнет почти трех тысяч гектаров.

Создать надлежащие условия растущему поголовью позволяет строительство новых животноводческих комплексов. В 2016 году был введен в эксплуатацию коровник на 800 голов, сейчас завершаются работы по проектированию комплекса на 2,5 тысячи дойных коров. Реализация нового инвестиционного проекта позволит предприятию не только увеличить количество КРС, но и выйти на производство 32,5 тысяч тонн молока в год — этот показатель в три раза выше уровня 2017 года.

Объемы господдержки сельхозтоваропроизводителей, реализующих проекты в сфере мелиорации, выросли в 10 раз. В Волгоградской области увеличены орошаемые площади с 33 тысяч гектаров в 2014 году до почти 50 тысяч в 2017-м. В этом году проекты реализуются еще 12 хозяйствами — в планах ввести не менее шести тысяч гектаров орошения.