Во Владивостоке запущено новое рыбоперерабатывающее предприятие

ООО «Стильная рыбка ДВ» запустило новое предприятие по переработке и консервированию рыбы и морепродуктов в поселке Тавричанка Приморского края.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, проект реализуется в рамках режима Свободного порта Владивосток (СПВ) по соглашению об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ).

По условиям соглашения, объем инвестиций в запуск производства мощностью до 450 тонн продукции в месяц составляет 22,3 млн рублей.

Предприятие перерабатывает сырье, приобретенное у дальневосточных рыбодобывающих компаний, которые ведут промысел в районах Тихого океана и Охотского моря.

Продукция будет направляться как в регионы Дальневосточного федерального округа, так и в Центральную Россию, Московскую область и Республику Крым.