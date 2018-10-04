На плавучем энергоблоке Академик Ломоносов завершена загрузка ядерного топлива



ПЭБ "Академик Ломоносов" в Мурманске

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2 октября 2018 года на единственном в мире атомном плавучем энергоблоке (ПЭБ) «Академик Ломоносов», который находится на площадке ФГУП «Атомфлот» (дочернее подразделение Росатома) в Мурманске, специалисты Балтийского завода завершили загрузку ядерного топлива во второй из двух реакторов — левого борта.

Таким образом, успешно пройден последний перед физическом пуском ключевой этап текущего года в рамках подготовки ПЭБ к началу эксплуатации в месте своего основного базирования — г. Певеке (Чукотский АО), где он должен постепенно заменить Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, став основой энергетики ЧАО.

Руководитель дирекции по сооружению и эксплуатации плавучей атомной тепло-электростанции (ПАТЭС) Виталий Трутнев отметил: «До конца текущего года мы планируем завершить все финальные технологические операции на объекте».

«К настоящему времени специалисты закончили реализацию одной из главнейших задач — загрузку ядерного топлива в реакторы № 1 и № 2 ПЭБ».

«Следующим ключевым этапом станет их физический пуск в октябре-ноябре текущего года — после получения соответствующего разрешения Ростехнадзора. Далее предстоят комплексные швартовные испытания, проведение которых необходимо перед выведением реактора на проектную мощность».

В следующем, 2019 году ПЭБ будет отбуксирован в морской порт города Певека.

В настоящее время там ведутся все необходимые строительные работы по созданию инфраструктуры на берегу, в том числе комплекса зданий, гидротехнических сооружений (ГТС) и береговой площадки, призванных обеспечить безопасную стоянку энергоблока и приёмку с него энергомоста в месте, где будут проходить электрические связи и выдача энергии на берег.

Энергоблок станет основной частью самой северной и единственной в мире ПАТЭС, и обеспечит Чукотский АО электроэнергией, заместив выбывающие устаревшие мощности.