В Самаре завершилась надвижка Фрунзенского моста
В Самаре завершилась продольная надвижка Фрунзенского моста, строящегося через реку Самара.
После 11-го этапа надвижки пролётное строение моста длиной 560 метров и весом 8150 тонн заняло своё проектное положение между 2-й и 7-й опорами, а шпренгели моста теперь опираются на 3-ю и 6-ю опоры. Оставшиеся 2 пролёта моста между 1-й и 2-й опорами на левом берегу реки и 7-й и 8-й опорами на правом берегу будут монтироваться на месте с помощью кранов.
Фото Романа Козвонина
Ранее на эту тему: 10.08.16, 08.04.17, 19.07.17, 14.02.18, 25.02.18, 15.05.18, 10.07.18, 06.08.18
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
06.10.1813:46:13
06.10.1814:08:14 С мотопараплана.
06.10.1814:45:04