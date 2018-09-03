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Фотофакты

В Самаре завершилась надвижка Фрунзенского моста

В Самаре завершилась продольная надвижка Фрунзенского моста, строящегося через реку Самара.

3 сентября 2018 года:

  •  © Фото Романа Козвонина

25 сентября 2018 года:

  •  © Фото Романа Козвонина

После 11-го этапа надвижки пролётное строение моста длиной 560 метров и весом 8150 тонн заняло своё проектное положение между 2-й и 7-й опорами, а шпренгели моста теперь опираются на 3-ю и 6-ю опоры. Оставшиеся 2 пролёта моста между 1-й и 2-й опорами на левом берегу реки и 7-й и 8-й опорами на правом берегу будут монтироваться на месте с помощью кранов.

Фото Романа Козвонина

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Самара, мост
  • Нет аватара Dance
    06.10.1813:46:13

    Как фотографировали и откуда?

    #1074487
    • A_SEVER A_SEVER
      06.10.1814:08:14

      Как фотографировали и откуда?
      С мотопараплана.

      #1074492
  • Alex63 Alex63
    06.10.1814:45:04

    Радует.

    Мост очень нужен, особенно с темпами застройки по ту сторону реки.

    В идеале жаль что не запроектирован трамвай по этому мосту.

    #1074504
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