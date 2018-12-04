На новом стенде начаты испытания первого серийного авиационного двигателя ПД-14





© Фото пресс-службы ОДК-Пермские моторы

Совсем недавно наш портал рассказывал о Загородной испытательной станции (ЗИС) «ОДК-Пермских моторов», на которой нам посчастливилось побывать. Тогда мы рассказали о новом современном испытательном стенде, сертификация которого как раз завершалась. Этот стенд был построен для испытания различных двигателей, включая новейший двигатель ПД-14.

И наконец, как нам сообщили в пресс-службе ОДК, сертификация нового стенда завершена, все необходимые документы получены.

АО «ОДК-Пермские моторы» получило аттестат на реконструированный испытательный стенд. В документе указано, что «по результатам первичной аттестации стенд соответствует требованиям нормативно-технической документации и признан пригодным для проведения испытаний двигателей ПД-14, ПС-90А, ПС-90А-76, ПС-90А1, ПС-90А2». Аттестат выдан Центральным институтом авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), его необходимо подтверждать каждые два года.





© Фото пресс-службы ОДК-Пермские моторы

ОДК уже приступила к испытаниям на нем первого серийного двигателя ПД-14.

«Для российского двигателестроения это нерядовое событие, как и все, что связанос проектом ПД-14, — заявил управляющий директор АО „ОДК-Пермские моторы“ СергейПопов. — До конца этого года мы должны передать заказчику, Корпорации „Иркут“, две двигательных установки ПД-14, а также один резервный двигатель: они будут испытаны уже на новом стенде».

Напомним, что испытательная станция нужна для испытания не только опытных, но и серийных двигателей, перед поставкой их заказчику. Каждый двигатель, должен пройти серию испытаний, а некоторые двигатели с литерой СН, предназначенные для поставки в специальный лётный отряд, испытываются дважды. Поэтому ввод в эксплуатацию этого стенда — важный этап для начала серийных поставок двигателей ПД-14.

Фото предоставлены пресс-службой «Пермских моторов».