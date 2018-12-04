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Авиация

На новом стенде начаты испытания первого серийного авиационного двигателя ПД-14

  •  © Фото пресс-службы ОДК-Пермские моторы

  •  © Фото пресс-службы ОДК-Пермские моторы

Совсем недавно наш портал рассказывал о Загородной испытательной станции (ЗИС) «ОДК-Пермских моторов», на которой нам посчастливилось побывать. Тогда мы рассказали о новом современном испытательном стенде, сертификация которого как раз завершалась. Этот стенд был построен для испытания различных двигателей, включая новейший двигатель ПД-14.

И наконец, как нам сообщили в пресс-службе ОДК, сертификация нового стенда завершена, все необходимые документы получены.

АО «ОДК-Пермские моторы» получило аттестат на реконструированный испытательный стенд.

В документе указано, что «по результатам первичной аттестации стенд соответствует требованиям нормативно-технической документации и признан пригодным для проведения испытаний двигателей ПД-14, ПС-90А, ПС-90А-76, ПС-90А1, ПС-90А2».

Аттестат выдан Центральным институтом авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), его необходимо подтверждать каждые два года.

  •  © Фото пресс-службы ОДК-Пермские моторы

  •  © Фото пресс-службы ОДК-Пермские моторы

ОДК уже приступила к испытаниям на нем первого серийного двигателя ПД-14.

«Для российского двигателестроения это нерядовое событие, как и все, что связанос проектом ПД-14, — заявил управляющий директор АО „ОДК-Пермские моторы“ СергейПопов. — До конца этого года мы должны передать заказчику, Корпорации „Иркут“, две двигательных установки ПД-14, а также один резервный двигатель: они будут испытаны уже на новом стенде».

Напомним, что испытательная станция нужна для испытания не только опытных, но и серийных двигателей, перед поставкой их заказчику. Каждый двигатель, должен пройти серию испытаний, а некоторые двигатели с литерой СН, предназначенные для поставки в специальный лётный отряд, испытываются дважды. Поэтому ввод в эксплуатацию этого стенда — важный этап для начала серийных поставок двигателей ПД-14.

Фото предоставлены пресс-службой «Пермских моторов».

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Одк, пермские моторы, зис, пд-14
  • 18
    Е.Юрий Е.Юрий
    04.12.1816:30:59

       Ну, в Добрый час.   

    #1090209
  • -3
    oleg repin oleg repin
    04.12.1817:50:18

    Ещё долго придётся ждать пока первый самолёт взлетит с этими двигателями. Там ещё столько подводных камней! А хочется чтобы уже завтра взлетел!

    #1090220
    • 20
      rvk rvk
      04.12.1818:31:07

      Можно узнать по поводу подводных камней поподробнее? Двигатель уже сертифицирован, испытан, получены все документы, первый серийный двигатель уже проходит испытания, два других уже, думаю, построены и ждут своей очереди на испытания. Уже в декабре все три двигателя будут отправлены в Иркутск. Какие там еще подводные камни?

      #1090233
      • -3
        Нет аватара aakolov
        04.12.1819:12:30

        Как минимум предстоит еще сертификация самолета с этими двигателями, как в России, так и за рубежом. Но самое главное, полагаю, это организация серийного производства и (особенно!) качественного обслуживания, которое так требуется, чтобы не уступать конкурентам. Хотелось бы, чтобы не было таких жалоб, как с Sam146.

        #1090241
        • 17
          rvk rvk
          04.12.1819:36:55

          Как минимум предстоит еще сертификация самолета с этими двигателями

          А разве отсутствие сертификации самолета мешает ему взлететь с этими двигателями?

          Но самое главное, полагаю, это организация серийного производства

          Серийное производство двигателя уже организовано, причем я даже был на этом производстве. Оно мало отличается от соседнего серийного производства двигателей ПС-90А.

          и (особенно!) качественного обслуживания,
          Это не помешает самолету МС-21 взлететь с этими двигателями.

          Напомню твой комментарий

          Ещё долго придётся ждать пока первый самолёт взлетит с этими двигателями.

          #1090253
          • Нет аватара aakolov
            08.12.1801:22:26

            А разве отсутствие сертификации самолета мешает ему взлететь с этими двигателями?

            Взлететь не помешает (опытные экземпляры уже летают), а вот продавать этот самолёт не получится, ведь коммерческая эксплуатация его будет невозможна.

            Серийное производство двигателя уже организовано, причем я даже был на этом производстве. Оно мало отличается от соседнего серийного производства двигателей ПС-90А

            Исправлю формулировку: приступить к серийному производству. Понятно, что оборудование есть и оснастка налажена, и испытательный стенд уже установлен и готов к работе. Обращу внимание повторно — я лично больше опасаюсь проблем с сервисом, чем с производством.

            Напомню твой комментарий

            Это был не мой комментарий, а oleg repin. И, полагаю, он писал именно о коммерческой эксплуатации. Насколько я помню, ОАК говорили о сертификации в Европе в 2019-2020, но они не уточняли, с какими двигателями — ПД или PW.

            Отредактировано: aakolov~01:25 08.12.18
            #1091067
            • rvk rvk
              08.12.1812:49:39

              а вот продавать этот самолёт не получится

              Про продать речи не было.

              #1091117
              • Нет аватара aakolov
                08.12.1819:51:02

                Самолёты летают для того, чтобы перевозить людей и грузы, а без продажи этого не добиться. Главной целью проекта МС-21 является не производство ради производства красивого самолёта, который может взлетать и садиться, а продажа и последующий сервис, позволяющие получать прибыль и вкладывать её в дальнейшее развитие отрасли.

                #1091219
        • 9
          s-t-a-l-k-e-r s-t-a-l-k-e-r
          04.12.1822:05:03

          Хотелось бы, чтобы не было таких жалоб, как с Sam146.

          Проблемы Sam146 главным образом связаны с французской частью этих двигателей. Прочитайте материал, адресок ниже.

           https://yandex.ru/turbo?t...ournal.com%2F3424107.html 

          Что касается ПД-14 у него, ни французской, ни американской, ни английской части нет априори. Это полноценный отечественный продукт, который кстати и самолету возвращает его исконную идентичность. Как следствие «таких» жалоб не будет. Будут ли другие, покажет время. Однако ясно одно, — лучше жить со своим сердцем, нежели с донорским.

          #1090294
          • Нет аватара aakolov
            08.12.1801:13:20

            Я читал эту и другие статьи. Много жалоб было даже не на качество, а на сроки ремонта и доставки необходимых для этого частей. Не так важно, где именно сделана деталь и как часто она ломается, важно, чтобы она была в наличии на складе. Понятно, что для импорта есть свои нюансы, но в воздухе уже больше полутора сотен самолётов с этими двигателями (Sam), статистика собрана, поэтому повторю — очень хочется верить, что этот урок выучен и с ПД на эти грабли уже не наступят.

            Отредактировано: aakolov~01:24 08.12.18
            #1091066
      • -2
        oleg repin oleg repin
        05.12.1809:15:19

        Смысл выражения «подводные камни» — значит в деле будут какие то проблемы, которых сейчас пока что не видно.

        #1090364
  • 0
    Евгений Образцов Евгений Образцов
    04.12.1819:33:59

    начали или пока нет строить стенд под ПД-35?

    #1090252
  • 0
    Евгений Образцов Евгений Образцов
    04.12.1819:49:48

    спасибо читал ,подумал посвежее что-то есть.

    #1090259
  • 0
    Нет аватара BRO
    05.12.1809:39:42

    На первых фото будущего двигателя у него задняя кромка была в виде треугольников. От этой формы отказались или для испытания это необязательно?

    #1090372
    • -1
      Игорь Brick
      05.12.1810:39:21

      А вы можете по фотографии в фас определить, что у человека на затылке? Да вы экстрасенс, однако.

      #1090383
      • 1
        Нет аватара BRO
        05.12.1812:20:51

        Я прекрасно вижу эту кромку, а Вы нет?

        #1090403
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