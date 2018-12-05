Добавить статью
141
Армия и Флот

На боевое дежурство заступили «Пересветы»

  •  © gunsworld.info

1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы «Пересвет», основанные на новых физических принципах.

Оснащение ими Вооружённых Сил начато с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений. С поступлением в войска лазерных комплексов организовано их освоение личным составом и слаживание боевых расчётов.

Личный состав подразделений, на вооружении которых находится это новейшее оружие, прошёл переподготовку на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и на предприятиях промышленности, где приобрёл необходимые теоретические знания и практические навыки. В ходе освоения этого современного вооружения боевыми расчётами лазерных комплексов отработаны действия на технике с выполнением мероприятий развёртывания и подготовки их к применению.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://redstar.ru/na-boevoe-dezhurstvo-zastupili-peresvety/

армия, гособоронзаказ, новое вооружение, испытания, Пересвет
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • 10
      Нет аватара Zor
      05.12.1806:09:31

      Ну чо могут? Дискотеку, там, замутить с подсветкой, зайчиков напускать…

      #1090333
    • 13
      Александр Жигульских Александр Жигульских
      05.12.1809:35:49

      Они новые для оружия, а не вообще, гений.

      #1090368
      • 4
        Вова-Н Вова-Н
        05.12.1809:45:15

        инженер Гарин с тобой не согласен

        •  © mtdata.ru

        #1090373
        • 23
          Нет аватара vlTepes
          05.12.1809:57:41

          инженер Гарин с тобой не согласен

          Строго говоря, гиперболоид Гарина не является примером лазерного оружия.

          Излучение там не когерентно, не монохромно и не поляризовано.

          С лазером ничего общего нет.

          Грубо говоря — гиперболоид — это геометрическая оптика, а лазер — квантовая.

          Так что физические принципы — разные.

          #1090375
          • 4
            Вова-Н Вова-Н
            05.12.1810:01:56

            Ты это самое, не умничай.    

            Добавлю так же, что ещё 30 лет назад США обвинял СССР в применении лазерного оружия против их спутников.

            Отредактировано: Вова-Н~10:06 05.12.18
            #1090376
            • 7
              Сергей Ивженко Сергей Ивженко
              05.12.1811:30:52

              «США обвинял СССР «

              --------------------

              Верим всему, что говорит США.

              Верим в гиперболоид и то, что гиперболоид это и был лазер, который реально поджёг анилиновую фабрику.

              Отредактировано: Сергей Ивженко~11:32 05.12.18
              #1090393
            • 6
              Нет аватара Lunoxod
              05.12.1813:57:41

              Это был всего лишь лидар «Терра-3» в Казахстане.

              Да, мощность была достаточно высокая, но, все же, не лазерная пушка. Шаттл прозондировали пучком — отмерили расстояние. Как уверяли астронавты, в этот момент отказали приборы навгации и ухудшилось самочуствие экипажа.

              #1090432
          • 6
            Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
            05.12.1814:11:44

            Грубо говоря — гиперболоид — это геометрическая оптика

            Тогда это должен был быть ПАРАБОЛОИД. Ибо гипербола не собирает лучи «в кучу».   

            З.Ы. Не надо недооценивать тов. Гарина. Называя лазер гиперболоидом, он запутывал шпионов из конкурирующих организаций!   

            #1090441
            • 1
              Нет аватара amk6606
              05.12.1818:23:11

              По книге там несколько зеркал, и только одно них — последнее — параболическое. Остальные, примерно поровну, гиперболические и эллиптические.

              Но зеркала там не представляли секрета, главным секретом был состав пирамидок, дающих при сгорании яркое тепловое излучение.

              #1090523
        • 0
          Нет аватара абрамыч
          05.12.1814:24:36

          В те годы это была модная тема-луч на расстояние.

          #1090451
      • 14
        Нет аватара Ил-2
        05.12.1811:22:01

        Боевой расчет «Пересвета»      

        •  © i.pinimg.com

        #1090390
        • Denis Grabov
          06.12.1821:18:40

          У Гены самая дебилтная рожа. Художнику 100 плюсов за остроумие.

          #1090843
      • Hector Hector
        07.12.1805:07:56

        Новые физические принципы — они и есть новые, без всякого словоблудия, гений.

        В вашем случае должно быть — на физических принципах, которые ранее не использовались.

        Отредактировано: Hector~05:08 07.12.18
        #1090904
  • 5
    Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    05.12.1807:28:53

    пиу-пиу!

    #1090340
  • 2
    Феофан Обуздовский Феофан Обуздовский
    05.12.1807:57:00

    А для чего они предназначены?

    #1090348
    • 7
      Фабрикантъ Фабрикантъ
      05.12.1808:19:07

      НЛО сбивать и мочить пришельцев

      #1090355
      • 3
        Нет аватара qwerty_asd
        05.12.1811:23:28

        Ну да: системой «свой-чужой» не определился, значит неопознанный и пришелец.

        #1090391
    • 1
      Нет аватара AlexCrazy
      05.12.1821:26:02

      я так понимаю БПЛА сбивать и тп, енсли на малых расстояниях. Или возможно это система РЭБ для ослепления средств техничесмкого зрения на большом расстоянии — что бы немогло прицелится ВТО или не могли дать целеуказание теже БПЛА с оптикой.

      #1090567
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
  • 3
    Нет аватара mrrhyde
    05.12.1809:02:27

    Блин, но что дебильная фраза «новые физические принципы»? Я понимаю, что они хотели сказать, но можно было как-то однозначно сформулировать?

    #1090359
    • 27
      Нет аватара Cinik
      05.12.1809:19:44

      У военных это так называется. А если у военных так называется, то оно называется только так и не иначе. Однозначно: оружие на новых физических принципах.

      Имеются в виду, конечно, не для самой физики какие-то неожиданные принципы. Не то, что военные фундаментальную физику опрокинули. А то, что эти физические принципы не являются традиционными именно для оружия.

      Опять-таки, не то, что они вообще никогда и нигде в военных целях не применялись, а то, что они до сих пор являются относительно новыми. Относительно пороха и пули, например.

      #1090365
    • 0
      Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
      05.12.1811:47:06

      Это для «эфекту».    Инфо войну никто не отменял.

      #1090400
    • 0
      VV Axntv VV Axntv
      05.12.1816:02:26

      Если недавно запущенный XFEL рентгеновский лазер на свободных электронах уже не на новых принципах, то что же такое у нас изобрели?

      Отредактировано: VV Axntv~16:19 05.12.18
      #1090480
  • 3
    Нет аватара хочу_техники
    05.12.1809:02:48

    Противоракетная оборона, или противоспутниковая, или противовоздушная? Или может лишить вражеского пилота зрения, или испортить матрицу телекамеры, а на большее неспособна? Пока не расскажут, но дай бог, чтобы эффективная оказалась.

    #1090360
    • 3
      Нет аватара Cinik
      05.12.1809:26:13

      Матрицу тоже могут испортить. Но судя по местам их развёртывания, они предназначены немного для другого.

      #1090366
      • Нет аватара хочу_техники
        06.12.1817:07:55

        А еще цель можно очень ярко подсветить (стелс в примеру) для ГСН зенитной ракеты вместо стрельбового радиолокатора (он как раз стелс может не смочь сопровождать), а лазер наводить по радиолокатору метрового диапазона.

        #1090777
    • 9
      Александр Жигульских Александр Жигульских
      05.12.1809:37:59

      А вы погуглите чем академия им. Можайского занимается, может, понятнее станет.

      Отредактировано: Александр Жигульских~09:38 05.12.18
      #1090371
      • 0
        Нет аватара my.sdelanounas
        05.12.1810:37:29

        Минобороны выложило видео с этим комплексом. Там интересно. Какой то раздвижной ангар и показали какой то джойстик

        #1090381
  • 3
    Нет аватара Nikodim01
    05.12.1811:14:25

    Всегда с интересом. Но в действии бы увидеть. Любопытно уже посмотреть.

    Отредактировано: Nikodim01~11:20 05.12.18
    #1090388
  • 0
    Нет аватара VMichael
    05.12.1812:06:28

    Не очень понятно предназначение данных установок.

    Наверное засекречено.

    #1090401
  • 0
    Нет аватара Волька
    05.12.1813:45:30

    Предполагаю, что это противоспутниковое оружие. Отслеживать вражеские спутники мы умеем давно, теперь будем выжигать оптику и электронику лазерным лучем. Интересно какого размера будет окружность от лазерного луча на высоте 200 км?

    #1090426
    • 0
      александр столярчук александр столярчук
      05.12.1822:52:51

      200 км не так уж и много для лазера. Ну если заявляют что до луны лазер бьёт.

      #1090605
      • Нет аватара хочу_техники
        06.12.1809:22:48

        Можно 10-20 лазеров навести на один спутник одновременно, или, скажем, при пролете над страной, передавать воздействие от одного лазера другому, на всем протяжении всей доступной траектории. Так же можно поступать с самолетами и ракетами, чтобы они ничего не видели в оптическом диапазоне, а радиоволновом одновременно использовать РЭБ.

        Отредактировано: хочу_техники~09:26 06.12.18
        #1090677
      • Denis Grabov
        06.12.1821:20:04

        Бить -то он бьет. Но каой величины зайчик?

        #1090845
    • Нет аватара хочу_техники
      06.12.1809:42:09

      Можно в цикле обрабатывать все доступные вражеские цели, выбирая в зависимости от важности экспозицию. Да еще параллельно обрабатывать сверхмощными электромагнитными импульсами.

      #1090686
  • 5
    Нет аватара Maggey
    05.12.1813:57:36

    Полагаю что в качестве источника энергии для накачки лазера используют современную компактную ядерную установку про которую Путин говорил.

    #1090431
    • 3
      Нет аватара my.sdelanounas
      05.12.1814:46:00

      Тоже так подумал. Очень там колес много, видно что штука тяжелая

      #1090457
    • 2
      Egor Dedkov Egor Dedkov
      06.12.1800:06:25

      Источник питания ,либо дизель ,либо турбина, массу делают кондеры-накопители ИМХО. ЯЭБ тут ни в куда не упиралось.

      #1090628
    • Нет аватара хочу_техники
      06.12.1809:36:18

      Если накопить в суперконденсаторе (ионисторе) энергию в несколько кило или мега джоулей, да разрядить ее в лазерный импульс за пикосекунды, то вполне достаточно дизеля, который за несколько минут обеспечит накопление требуемой энергии (хотите посчитайте — школьная физика). Наверное ионисторы занимают большую часть массы установки. 500 киловатный дизель-генератор выработает 1 мегаджоуль энергии за 2 секунды. А если 100 мегаджоулей, то примерно 3 минуты.

      Отредактировано: хочу_техники~10:44 06.12.18
      #1090684
      • Denis Grabov
        06.12.1821:27:36

        Самая большая электромощность на объем у мгд-генераторов. А маховики могут запасать намного больше тока, чем конденсаторы при мощностях в сотни кВт.

        А может там вообще химический лазер на фторе и еще чем-то. Тогда нужен просто бак с реактивами. Лазерам на электричестве непрерывного действия недоступны удельные мощности на объем установки свойственнве химическим лазерам.

        #1090847
        • Нет аватара хочу_техники
          07.12.1801:36:56

          С маховика проблематично мгновенно снять всю энергию, а химлазер наверное (точно не знаю конечно) имеет ограниченную скорострельность или ограниченное количество зарядов. Это все догадки конечно.

          #1090891
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • 12
      Нет аватара Dance
      05.12.1815:12:12

      У некоторых скептическое отношение даже к комплексам с-300

      #1090462
    • 4
      александр столярчук александр столярчук
      05.12.1822:55:46

      А тебе надо ттх и видео где он спутники сбивает крупным планом? Так ведь всё равно скажешь что мультики.

      #1090607
    • 7
      Мария Демина
      05.12.1823:23:24

      Оружие это и есть оружие. Раз его сделали, значит оно для чего уж точно нужно. Иначе бы его не стали бы делать. И что-то не видно, чтоб у наших «партнеров» было что-то такое подобное с боевыми лазерами. Ну кроме Голливуда конечно. Там лазерными мечами давно уже рубятся в «Звездных войнах».

      #1090612
      • Denis Grabov
        06.12.1821:34:23

        У немцев есть фирма Rheinmetall. Пишут, что умеет поджигать вражеские лодки, сбивать минометные снаряды, беспилотники. У американцев было видео, где они сбивают химическим лазером артиллерийский сеарчд в полете. Но все это еще эксперимет и работает при отсутвии волнения и, наверное, туманов. А <<Пересвет>>, как я полагаю ,не боевой, он чтобы вражескую оптику портить.

        #1090850
  • 2
    Egor Dedkov Egor Dedkov
    06.12.1800:03:45

    Надо было их «Окулист» назвать. и в тему и назначение сразу понятно.

    #1090627
    • Vovantro Vovantro
      06.12.1807:47:09

      Ага и этим их рассекретить тут же?    

      Отредактировано: Vovantro~07:48 06.12.18
      #1090659
    • Нет аватара nik.f
      06.12.1821:19:24

      Egor Dedkov, такое предназначение запрещено конвенцией которую в том числе подписала РФ.

      #1090844
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,