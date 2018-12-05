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Добыча и разведка полезных ископаемых

Запущен финальный газовый промысел на Бованенковском месторождении и газопровод «Ухта — Торжок — 2»

  •  © tass.ru

«Газпром» запустил в эксплуатацию финальный третий газовый промысел Бованенковского месторождения на Ямале и газопровод Ухта-Торжок-2.

Газовый промысел позволит планомерно вывести добычу газа на месторождении на проектный уровень — 115 млрд куб. м в год, что составляет около четверти текущей годовой добычи «Газпрома».

Вместе с наращиванием добычных мощностей «Газпром» расширяет Северный газотранспортный коридор Единой системы газоснабжения России — от полуострова Ямал до Финского залива. В состав коридора входят, в частности, газопроводы Бованенково — Ухта, Бованенково Ухта — 2 и Ухта — Торжок.

  •  © tass.ru

В декабре 2008 года началось бурение первой эксплуатационной скважины на полуострове Ямал на Бованенковском месторождении и был сварен первый стык газопровода Бованенково — Ухта. К настоящему времени на месторождении уже введено в эксплуатацию два добычных промысла совокупной проектной производительностью 90 млрд куб. м газа в год. Газовый промысел № 3 позволит планомерно вывести добычу газа на месторождении на проектный уровень -115 млрд куб. м в год. Это около четверти текущей годовой добычи «Газпрома».

  •  © tass.ru

Освоение Ямала не ограничится добычей на Бованенково. В июле этого года было принято решение о начале в 2019 году полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения, расположенного севернее Бованенковского. Начало добычи газа запланировано на 2023 год. Проектный уровень добычи — 32 млрд куб. м газа в год. Параллельно продолжаются геологоразведочные работы на месторождениях Тамбейской группы — Тамбейском и Малыгинском.

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Газпром, Ямал, ЯНАО
  • 4
    Human RS Human RS
    05.12.1822:20:49

    Мегапроект    

    Фото и видео по теме:

     http://www.gazprom.ru/pre...8/december/article469802/ 

    •  © gazprom.ru

    •  © gazprom.ru

    •  © gazprom.ru

    •  © gazprom.ru

    •  © gazprom.ru

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Human RS~22:33 05.12.18
    #1090585
  • Нет аватара DeConWork
    06.12.1812:56:31

    МИЛЛЕР: ДОБЫЧА ГАЗА НА БОВАНЕНКОВО БУДЕТ ВЕСТИСЬ ДО 2128 Г — СЛЕДУЮЩИЕ 110 ЛЕТ

    Путин: запасы Ямала «вселенского масштаба», обеспечат к 2030 г добычу 310-360 млрд куб. м газа

       

    #1090723
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