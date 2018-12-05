«Газпром» запустил в эксплуатацию финальный третий газовый промысел Бованенковского месторождения на Ямале и газопровод Ухта-Торжок-2.

Газовый промысел позволит планомерно вывести добычу газа на месторождении на проектный уровень — 115 млрд куб. м в год, что составляет около четверти текущей годовой добычи «Газпрома».

Вместе с наращиванием добычных мощностей «Газпром» расширяет Северный газотранспортный коридор Единой системы газоснабжения России — от полуострова Ямал до Финского залива. В состав коридора входят, в частности, газопроводы Бованенково — Ухта, Бованенково Ухта — 2 и Ухта — Торжок.

В декабре 2008 года началось бурение первой эксплуатационной скважины на полуострове Ямал на Бованенковском месторождении и был сварен первый стык газопровода Бованенково — Ухта. К настоящему времени на месторождении уже введено в эксплуатацию два добычных промысла совокупной проектной производительностью 90 млрд куб. м газа в год. Газовый промысел № 3 позволит планомерно вывести добычу газа на месторождении на проектный уровень -115 млрд куб. м в год. Это около четверти текущей годовой добычи «Газпрома».

Освоение Ямала не ограничится добычей на Бованенково. В июле этого года было принято решение о начале в 2019 году полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения, расположенного севернее Бованенковского. Начало добычи газа запланировано на 2023 год. Проектный уровень добычи — 32 млрд куб. м газа в год. Параллельно продолжаются геологоразведочные работы на месторождениях Тамбейской группы — Тамбейском и Малыгинском.