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Новые заводы и цеха

В Тульской области «ЕвроХим» открыл первый в России цех по производству карбамида с серой

  •  © ti71.ru

В Новомосковске состоялось открытие нового производства «ЕвроХим». Завод первым в России начал производство нового удобрения — карбамида с серой.

Мощность нового отделения завода — 600 тонн в сутки. Партнёром проекта выступил фонд развития промышленности России. 500 млн рублей было представлено по льготной ставке — 5%.

Объём инвестиций в новое производство составил 5,4 млрд рублей. Это 85-е по счету производство, открытое при финансовом участии Фонда Развития Промышленности. В 2017 году ФРП предоставил предприятию льготный заем в 500 млн рублей по ставке 5% годовых.

Новый цех будет производить несколько видов продукта с содержанием серы от 4% до 12%,а также гранулированный карбамид, который отличается высокой эффективностью и содержанием питательного легкоусвояемого элемента — азота (46%).

Карбамид с серой широко используется в европейских странах, а в России такое удобрение ранее не производили.

Сера — незаменимый и основной элемент питания всех растений, особенно в ней нуждаются масличные культуры, пшеница, капуста, кукуруза и сахарная свекла.

В Центральной России практически все пахотные земли испытывают недостаток в сере. Использование нового удобрения «ЕвроХима» позволит отечественным сельхозпроизводителям значительно увеличить урожайность рапса, сои, кукурузы, капусты, лука и чеснока.

Отделение построено по технологии голландской компании Stamicarbon, генеральным подрядчиком строительства выступило предприятие «Новомосковск-Ремстройсервис».

  •  © ti71.ru

  •  © ti71.ru

  •  © ti71.ru

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http://ti71.ru/news/society/na_novomoskovskom_evrokhime_otkrylos_novoe_proizvodstvo_udobreniy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Тульская область, ЕвроХим, химическая промышленность
  • 7
    Великоросс Великоросс
    05.12.1815:21:27

    •  © 1tulatv.ru

    #1090466
    • Нет аватара delitant999
      06.12.1806:16:14

      А сколько рабочих мест откроется на этом производстве?

      #1090653
      • Нет аватара tumanova
        06.12.1820:56:38

        Совсем немного, всего 7 рабочих мест.

        #1090837
  • Нет аватара nabludatel71
    08.12.1811:07:37

    Новый цех будет производить несколько видов продукта с содержанием серы от 4% до 12%

    Тут точно нет опечатки? Сера всё-таки ближе к микроэлементам, а 10% - это близко к содержанию базовых азота, фосфора или калия в некоторых видах удобрений.

    #1091107
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