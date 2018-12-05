В Тульской области «ЕвроХим» открыл первый в России цех по производству карбамида с серой

В Новомосковске состоялось открытие нового производства «ЕвроХим». Завод первым в России начал производство нового удобрения — карбамида с серой.

Мощность нового отделения завода — 600 тонн в сутки. Партнёром проекта выступил фонд развития промышленности России. 500 млн рублей было представлено по льготной ставке — 5%.

Объём инвестиций в новое производство составил 5,4 млрд рублей. Это 85-е по счету производство, открытое при финансовом участии Фонда Развития Промышленности. В 2017 году ФРП предоставил предприятию льготный заем в 500 млн рублей по ставке 5% годовых.

Новый цех будет производить несколько видов продукта с содержанием серы от 4% до 12%,а также гранулированный карбамид, который отличается высокой эффективностью и содержанием питательного легкоусвояемого элемента — азота (46%).

Карбамид с серой широко используется в европейских странах, а в России такое удобрение ранее не производили.

Сера — незаменимый и основной элемент питания всех растений, особенно в ней нуждаются масличные культуры, пшеница, капуста, кукуруза и сахарная свекла.

В Центральной России практически все пахотные земли испытывают недостаток в сере. Использование нового удобрения «ЕвроХима» позволит отечественным сельхозпроизводителям значительно увеличить урожайность рапса, сои, кукурузы, капусты, лука и чеснока.

Отделение построено по технологии голландской компании Stamicarbon, генеральным подрядчиком строительства выступило предприятие «Новомосковск-Ремстройсервис».