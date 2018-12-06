Введён в промышленную эксплуатацию 1-й энергоблок с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2

Ленинградская АЭС с вводом в промышленную эксплуатацию инновационного сверхмощного энергоблока № 1 с реакторной установкой ВВЭР-1200 стала крупнейшей атомной станцией в истории отечественной атомной энергетики

Новый энергоблок в состоянии вырабатывать и передавать в единую энергосистему России электрическую энергию в соответствии с заявленной максимальной мощностью — это подтвердила специальная проверка Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Северо-Запада в рамках аттестации генерирующего оборудования.

На 6 декабря 2018 г. энергетическая мощность пяти действующих энергоблоков ЛАЭС составляет 5240 МВт, такой показатель в России зафиксирован впервые.

Инновационные, самые мощные на сегодня в России энергоблоки с водо-водяными энергетическими реакторами типа ВВЭР-1200 ЛАЭС-2 относятся к новейшему поколению «3+".

В них использованы самые передовые достижения и разработки, отвечающие всем постфукусимским требованиям. Такие блоки уникальны и не имеют аналогов в мире. Первый аналогичный блок запущен в конце 2016 г. на НВАЭС-2 (г. Нововоронеж). По сравнению с традиционными энергоблоками такого же типа, проект ВВЭР-1200 обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность.

Главной особенностью проекта ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. В частности, на блоке с реактором ВВЭР-1200 используются: устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др.

Андрей Петров, генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом»: «Ввод в промышленную эксплуатацию 1-го энергоблока с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2, который состоялся в текущем году, стал одним из ключевых событий не только для российской атомной отрасли, но и страны в целом. Мы полностью готовы к выполнению всех взятых на себя обязательств по поставке мощности на оптовый рынок. Таким образом, до конца текущего года Ленинградская АЭС будет в статусе единственной за всю историю России и Советского Союза самой мощной из российских АЭС, работающей одновременно пятью энергоблоками».

Кроме того, Ленинградская АЭС — единственная в России станция, где действуют энергоблоки двух разных типов — канальные уран-графитовые и водо-водяные. Пятью энергоблоками ЛАЭС проработает до конца 2018 года. 22 декабря первый блок РБМК-1000 после 45 лет выработки электроэнергии будет остановлен и перейдет в статус «эксплуатация без генерации», начнется новый этап его жизненно цикла — вывод из эксплуатации.