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Энергетика и ТЭК

Введён в промышленную эксплуатацию 1-й энергоблок с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2

  •  © www.rosenergoatom.ru

Ленинградская АЭС с вводом в промышленную эксплуатацию инновационного сверхмощного энергоблока № 1 с реакторной установкой ВВЭР-1200 стала крупнейшей атомной станцией в истории отечественной атомной энергетики

Новый энергоблок в состоянии вырабатывать и передавать в единую энергосистему России электрическую энергию в соответствии с заявленной максимальной мощностью — это подтвердила специальная проверка Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Северо-Запада в рамках аттестации генерирующего оборудования.

На 6 декабря 2018 г. энергетическая мощность пяти действующих энергоблоков ЛАЭС составляет 5240 МВт, такой показатель в России зафиксирован впервые.

Инновационные, самые мощные на сегодня в России энергоблоки с водо-водяными энергетическими реакторами типа ВВЭР-1200 ЛАЭС-2 относятся к новейшему поколению «3+".

В них использованы самые передовые достижения и разработки, отвечающие всем постфукусимским требованиям. Такие блоки уникальны и не имеют аналогов в мире. Первый аналогичный блок запущен в конце 2016 г. на НВАЭС-2 (г. Нововоронеж). По сравнению с традиционными энергоблоками такого же типа, проект ВВЭР-1200 обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность.

Главной особенностью проекта ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. В частности, на блоке с реактором ВВЭР-1200 используются: устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др.

Андрей Петров, генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом»: «Ввод в промышленную эксплуатацию 1-го энергоблока с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2, который состоялся в текущем году, стал одним из ключевых событий не только для российской атомной отрасли, но и страны в целом. Мы полностью готовы к выполнению всех взятых на себя обязательств по поставке мощности на оптовый рынок. Таким образом, до конца текущего года Ленинградская АЭС будет в статусе единственной за всю историю России и Советского Союза самой мощной из российских АЭС, работающей одновременно пятью энергоблоками».

Кроме того, Ленинградская АЭС — единственная в России станция, где действуют энергоблоки двух разных типов — канальные уран-графитовые и водо-водяные. Пятью энергоблоками ЛАЭС проработает до конца 2018 года. 22 декабря первый блок РБМК-1000 после 45 лет выработки электроэнергии будет остановлен и перейдет в статус «эксплуатация без генерации», начнется новый этап его жизненно цикла — вывод из эксплуатации.

  •  © www.rosenergoatom.ru

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http://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/29803/

Росатом, Ленинградская АЭС-2
  • Виктор Качурак Виктор Качурак
    06.12.1820:49:53

       

    #1090834
  • EyeSauronn . EyeSauronn .
    06.12.1821:54:33

    Интересно, у нас экономика на столько выросла, что ей нужно столько новых мощностей, или это идёт замещение убывших по старости генераций, или на экспорт энергию собираются выдавать… если на экспорт? то кому   

    #1090854
    • Нет аватара Сергей К.
      06.12.1823:11:45

      В ближайшее время должны вывести из эксплуатации выработавший свой ресурс первый энергоблок.

      #1090873
    • exhausted1987 exhausted1987
      07.12.1804:26:18

      Старый энергоблок выведут из эксплуатации, но так как новый блок мощнее, то будет рост генерации.

      #1090902
    • Алексей Каракашев
      08.12.1800:03:42

      Замещение мощностей — это как минимум.

      Все реакторы РБМК пора менять. Их срок службы 45 лет, первый построенный в СССР реактор РБМК построен в 1973 году (пора выключать в 2018 году), его сейчас и выключат.

      Когда выключат каждый РБМК и построят вместо каждого можно посмотреть хотя бы в Википедии… к дате ввода прибавляем 45 лет и точно знаем, что к этой дате мы построим ввэр 1200.

      В целом, нам надо за 10 лет заместить 10 реакторов РБМК из 11

      #1091062
    • Нет аватара alvi
      08.12.1816:55:15

      Интересно, у нас экономика на столько выросла, что ей нужно столько новых мощностей, или это идёт замещение убывших по старости генераций, или на экспорт энергию собираются выдавать… если на экспорт? то кому

      1-й блок ЛАЭС скоро будут останавливать, так что замещение.

      Экспорт тоже хорошо, вот прямо сейчас в Финляндию идёт 1300 МВт.

      И это не экспорт сырья или рыбы, чему некоторые радуются, а экспорт высокотехнологического товара.

      #1091162
  • Akimich Akimich
    07.12.1804:53:26

    Вот так буднично… введен в эксплуатацию очередной блок 1200 МВт. Так и надо в рутинно будничном режиме модернизировать страну.

    ПС. Кроме нас и Китая еще где «очередной блог введен»? Вроде, не слышно

    Отредактировано: Akimich~04:54 07.12.18
    #1090903
    • Нет аватара siberia2012
      07.12.1807:32:57

      «блоГов» море вводится каждую минуту на тытрубе, например.

      #1090908
    • MagiRus MagiRus
      07.12.1813:00:05

      Кроме нас и Китая еще где «очередной блог введен»?

      В этом году только у нас и в Китае. В прошлом году только Китай и небольшой (300 МВт) блок в Пакистане. Блоки по миру строятся, но в довольно малых количествах (кроме того же Китая).

      #1090940
  • MagiRus MagiRus
    07.12.1812:11:20

    Ленинградская АЭС с вводом в промышленную эксплуатацию энергоблока № 1 с реакторной установкой ВВЭР-1200 стала крупнейшей атомной станцией в истории отечественной атомной энергетики. На 6 декабря 2018 энергетическая мощность ее пяти действующих энергоблоков составляет 5240 МВт. Такой показатель в России зафиксирован впервые.

    Отредактировано: MagiRus~12:11 07.12.18
    #1090933
  • megajob megajob
    08.12.1822:47:59

        Да как меня утомили идиоты «одобрясотели» и «не читал, но осуждаю», Как меня бесит это «у нас все хорошо прекрасная маркиза»    

    Да много где стоят новые станции, но вот одно отличии нас от Китая (это достоверные сведения, прямо от туда) — ТАМ у чиновника есть Цель, Результат и все заточено под достижение результата, поэтому даже наши строители ТАМ строяит вовремя, по изначальной цене и НИЧЕГО не косячат. А в России у чиновника — задача Процесс, ИБД, успать набить свой карман пока косяки от безделья не заставят высшее начальство «назначать виноватых».

    Я уже писал как ублюдки РосАтома уничтожи производство в России (да да своего еще с ССССР) стержней защиты (ну не целиком, а кое каких важных компонентов) с «целью экономии купим дешевле в Китая!     Ага, только как раз в Китае то что я указал выше — Результат и они нам за то что мы такие идиоты уничтожив свое производство сделали их Монополистами в мире в пять раз подняли цену!!!

    А хотите совсем посмеятся

    Your text to link here…

    Ну кто тут умный и найдет «десять отличий» от нормальности?

    Отредактировано: megajob~22:53 08.12.18
    #1091266
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