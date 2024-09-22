На Ленинградской АЭС ввели в эксплуатацию новую насосную станцию и трансформаторную подстанцию

Ленинградская АЭС завершила строительство новой трансформаторной подстанции, которая будет обеспечивать электроэнергией участок для возведения энергоблоков № 7 и № 8. Объект уже введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба станции.

«На Ленинградской АЭС построена и введена в промышленную эксплуатацию трансформаторная подстанция 110/10 киловольт».

Новая подстанция будет снабжать энергией энергоблоки на всех этапах их жизненного цикла: от строительства и пусконаладочных работ до полноценной эксплуатации. В случае нештатной ситуации оборудование подстанции мгновенно включится в работу, обеспечивая электроснабжение энергоблоков.

Для поддержки строительства энергоблоков также создана объединенная насосная станция водоснабжения, которая играет важную роль в обеспечении пожарной безопасности. Она оснащена двумя резервуарами, каждый из которых вмещает 1 650 кубометров воды.

«Насосная станция оборудована двумя резервуарами с запасом воды по 1 650 кубометров каждый. В сумме это составляет 3 300 кубометров, что эквивалентно примерно 500 средним пожарным машинам или 40 железнодорожным цистернам», — сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника электрического цеха по системам пожарной безопасности Ленинградской АЭС-2 Ярослав Купченко.

Он также отметил, что имеющихся ресурсов достаточно для эффективной локализации возможных пожаров и обеспечения безопасности работников, а также защиты строящихся объектов.

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