СибНИА испытал в полете Як-40 с композитным крылом

Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина (ФГУП «СибНИА»; входит во ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского») провел новое летное испытание самолета-лаборатории Як-40. Эта машина впервые была оснащена более мощными двигателями Honeywell, чем ранее, и абсолютно новым крылом. Таким образом, новосибирские специалисты практически завершили исследовательские работы для будущего проекта легкого реактивного самолета, который курирует Минпромторг. Практические работы над созданием различных вариантов лаборатории Як-40 стартовали в конце 2012 г. Спустя шесть лет, 4 декабря 2018 г. с заводского аэродрома Новосибирского авиазавода им. В. П. Чкалова — Ельцовка впервые взлетел двухдвигательный Як-40 с моторами Honeywell TFE731-5B (до октября ВС было оснащено менее мощными TFE731-3) и композитным крылом с законцовками (винглетами). Машиной управлял экипаж во главе с командиром Игорем Мосейкиным, руководителем авиационного сертификационного центра СибНИА.