СибНИА испытал в полете Як-40 с композитным крылом
Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина (ФГУП «СибНИА»; входит во ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского») провел новое летное испытание самолета-лаборатории Як-40. Эта машина впервые была оснащена более мощными двигателями Honeywell, чем ранее, и абсолютно новым крылом. Таким образом, новосибирские специалисты практически завершили исследовательские работы для будущего проекта легкого реактивного самолета, который курирует Минпромторг. Практические работы над созданием различных вариантов лаборатории Як-40 стартовали в конце 2012 г. Спустя шесть лет, 4 декабря 2018 г. с заводского аэродрома Новосибирского авиазавода им. В. П. Чкалова — Ельцовка впервые взлетел двухдвигательный Як-40 с моторами Honeywell TFE731-5B (до октября ВС было оснащено менее мощными TFE731-3) и композитным крылом с законцовками (винглетами). Машиной управлял экипаж во главе с командиром Игорем Мосейкиным, руководителем авиационного сертификационного центра СибНИА.
08.12.1815:32:26
08.12.1820:12:02
08.12.1815:36:43
08.12.1816:39:44
08.12.1816:41:25
08.12.1817:39:00
08.12.1821:19:58
08.12.1818:56:12
08.12.1816:42:39
08.12.1819:37:19
08.12.1820:06:29
08.12.1821:31:06
08.12.1821:33:00
08.12.1820:52:21
08.12.1821:54:44
08.12.1821:00:40
08.12.1822:04:16
08.12.1822:40:46
08.12.1823:49:42
09.12.1800:09:36