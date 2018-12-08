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СибНИА испытал в полете Як-40 с композитным крылом

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Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина (ФГУП «СибНИА»; входит во ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского») провел новое летное испытание самолета-лаборатории Як-40. Эта машина впервые была оснащена более мощными двигателями Honeywell, чем ранее, и абсолютно новым крылом. Таким образом, новосибирские специалисты практически завершили исследовательские работы для будущего проекта легкого реактивного самолета, который курирует Минпромторг. Практические работы над созданием различных вариантов лаборатории Як-40 стартовали в конце 2012 г. Спустя шесть лет, 4 декабря 2018 г. с заводского аэродрома Новосибирского авиазавода им. В. П. Чкалова — Ельцовка впервые взлетел двухдвигательный Як-40 с моторами Honeywell TFE731-5B (до октября ВС было оснащено менее мощными TFE731-3) и композитным крылом с законцовками (винглетами). Машиной управлял экипаж во главе с командиром Игорем Мосейкиным, руководителем авиационного сертификационного центра СибНИА.

  •  © www.ato.ru

  •  © www.ato.ru

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http://www.ato.ru/content/sibnia-ispytal-v-polete-yak-40-s-kompozitnym-krylom , https://russianplanes.net

Авиация, Як-40, СибНИА, авиастроение
  • Е.Юрий Е.Юрий
    08.12.1815:32:26

       Довольно интересно, ведь переделка крыла должна повести за собой пересчет планера, развесовки и другого. Видимо работа была произведена не маленькая. Очень радует, что Як-40 не забывают   

    #1091143
    • Oleg Yuranyov
      08.12.1820:12:02

      я так понял это не для Як-40. Он просто использовался для отработки концепции.

      #1091226
  • asskassk100 . asskassk100 .
    08.12.1815:36:43

    Для кого все это? Завод производитель канул в лету, проект опоздал лет на двадцать…

    #1091144
    • Е.Юрий Е.Юрий
      08.12.1816:39:44

      Для кого все это?

      Для бизнеса. Он и старый то был довольно хорош для своих параметров, а хорошо облегченный и с обновленной авионикой будет (и есть, кстати) востребован.

      #1091156
    • Clausson Clausson
      08.12.1816:41:25

      Чего это вдруг и куда опоздал?

      Какие самолеты в этой размерности пришли на рынок за эти 20 лет? Иначе говоря с кем конкурировать? По каким параметрам новый Як-40 будет уступать конкурентам?

      Як-40 был отличный региональный и бизнес самолет. С новыми двигателями и с новым крылом (это будет новый т. е. другой самолет) у него есть все шансы продолжать свою успешную эксплуатацию.

      Отредактировано: Clausson~16:43 08.12.18
      #1091158
    • Нет аватара Dedal10
      08.12.1817:39:00

      исследовательские работы для будущего проекта легкого реактивного самолета

      Сам Як 40 не будут возрождать.

      Отредактировано: Dedal10~17:39 08.12.18
      #1091175
      • Нет аватара dimKC
        08.12.1821:19:58

        Эти разработки не только для получения экспериментальных данных. Кстати — крыло меньше по площади процентов на 20. Расход топлива — чуть не в полтора раза ниже. У них есть желание привлечь авиационные фирмы для модернизации имеющегося в СНГ парка (что-то более 400 самолетов) В частности, были переговоры о модернизации на авиаремонтном заводе в Белоруссии (том самом, что прикупил, а потом потерял Богуслаев). Но надо понимать, что если новосибирцы нацелились на Беларусь, то маловероятно что РФ им даст денег на сертификацию и подготовку производства. И так же маловероятно, что они найдутся у РБ или у частника. Вероятно, что все-таки есть договоренности с какой-то российской фирмой (не из грандов), для которой это делается и на которую впоследствии будут заводиться большие федеральные деньги. Движок, понятно, амеровский, но очень и очень маловероятно, что они будут по нему чинить препятствия

        Отредактировано: dimKC~21:27 08.12.18
        #1091242
    • Павел П Павел П
      08.12.1818:56:12

      Модернизировать старый самолёт гораздо дешевле и быстрее чем построить новый, особенно если отладить процесс. В эту нишу ничего отечественного пока вроде нет, а старых Як-40 ещё много хоть они и не летают. Вопрос только в эксплуатационных расходах (сможет ли он конкурировать с современными аналогами) и сохранности планера.

      Отредактировано: Павел П~18:59 08.12.18
      #1091201
  • Нет аватара AlexCrazy
    08.12.1816:42:39

    лишний двигатель убрали это хорошо теперь у машины есть шансы конкурировать на коммерческих рейсах

    #1091159
  • Дмитрий Жихарев Дмитрий Жихарев
    08.12.1819:37:19

    а двигатель новый на него есть?

    #1091209
  • purgelin purgelin
    08.12.1820:06:29

    C Ан-2 они прошли весь путь от замены крыла до полностью нового самолёта той же аэродинамической схемы, за небольшие деньги получив отличный аппарат.

    С ЯК-40 получится примерно так же — аэродинамика и так отличная, конструкции и нагрузки известны, то же шасси проектировать заново не надо…

    Плюс бесценный опыт поэтапной модернизации, это в мире вообще даже не знаю кто может осилить. Избаловались, всё с нуля каждый раз проектировать-то.

    #1091225
    • Нет аватара AlexCrazy
      08.12.1821:31:06

      да вообщето глубокая модернизация с заменой крыла и движек на современные это нормально, тот же боинг 747 мало общего имеет с машиной полувековой давности. и пусть пассажирские их уже не выпускают, но как грузовик он еще может составить конкуренцию

      #1091245
    • Нет аватара gritsevsky
      08.12.1821:33:00

      C Ан-2 они прошли весь путь от замены крыла до полностью нового самолёта той же аэродинамической схемы, за небольшие деньги получив отличный аппарат.

      С ЯК-40 получится примерно так же — аэродинамика и так отличная, конструкции и нагрузки известны, то же шасси проектировать заново не надо…

      Много лет наблюдаю за новостями из СибНИА. Но вот никак не могу припомнить чтобы вся эта деятельность дала практический результат. Ну не выпускают серийно их разработки. И я почти уверен что и с этим Як-40 будет та же история.

      Может быть я не прав и просто не все знаю? Кто-нибудь может опровергнуть мое заблуждение?

      Для сравнения. Казанский вертолетный завод в с нуля спроектировал и построил вертолет Ансат и запустил в серию. И это в 90-е годы! И это без помощи государства. И это на серийном заводе, а не в КБ или НИИ. А тут то снимут с Ан-2 нижнее крыло, то хитро изогнут его, то фонарь переделают, то углепластик применят, то движок новый прикрутят. И так много лет. А как летали в стране старенькие Ан-2 из дюраля и полотна с стареньким поршневиком так и летают.

      Отредактировано: gritsevsky~22:06 08.12.18
      #1091246
  • Нет аватара Bars
    08.12.1820:52:21

    А теперь скажите мне почему Ил 96 утопично? Як 40 значит всё пучком ( мне нравится этот самолёт, я как пассажир много на нем летал), а модернизированный 96 нет?

    #1091237
    • Нет аватара AlexCrazy
      08.12.1821:54:44

      и с кем он будет конкурировать и где. с боингом 777 и последним арбузом если пассажиров возить — маловероятно что сможет, точнее не сможет. остается вариант грузовика — возможно теже пылящиреся в отстое ил400т — но для полноценной конкуренции как грузовика ему нужны хорошие современные дрыгатели — своих нет .

      потому 96му остается только ниша перевозки чинуш и возможно когда МО созреет на его базе будут для них собирать топливозаправщики.

      #1091249
  • Нет аватара treins
    08.12.1821:00:40

    То никому ненужный ил-114 воскрешают, то к старому Яку композитные крылья приделывают. Не говоря о воскрешенном ан-2 композитном, вместо новых разработок.

    #1091238
  • Павел Блинов Павел Блинов
    08.12.1822:04:16

    хонейвелл, этим все сказано, мертворожденный проект, даже читать дальше не стал.

    #1091250
  • otuk otuk
    08.12.1822:40:46

    Очень интересно!

    #1091262
  • zolotaya_dolina zolotaya_dolina
    08.12.1823:49:42

    Круто!!! Давно мысль меня гложила, почему не идут по усовершенствованию моделей.

    #1091288
    • Нет аватара gritsevsky
      09.12.1800:09:36

      Круто!!! Давно мысль меня гложила, почему не идут по усовершенствованию моделей.

      Проблема не в том чтобы усовершенствовать, проблема в том чтобы это усовершенствованное потом продать в количестве обеспечивающем самоокупаемость. А чтобы продать надо самолет сертифицировать. А это большие сроки и большие деньги. И ради пары экземпляров никто этого делать не будет.

      Отредактировано: gritsevsky~00:12 09.12.18
      #1091292
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