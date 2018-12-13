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Транспорт и логистика

В Москве завершена проходка тоннеля метро от станции «Окская улица» до станции «Стахановская»

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

12 декабря в Москве на строящейся Некрасовской линии завершилась проходка двухпутного перегонного тоннеля метро от станции «Окская улица» до станции «Стахановская».

Проходка тоннеля диаметром 10.3 метра и длиной 1993 метра началась в декабре 2017 года и велась тоннелепроходческим механизированным комплексом (ТПМК) Herrenknecht «Виктория».

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

Это уже третий совмещённый тоннель метро большого диаметра, построенный в Москве, и одновременно шестой тоннель Некрасовской линии метро, построенный в этом году!

25 января ТПМК «Лилия» завершил проходку двухпутного тоннеля от переходной камеры до станции «Юго-Восточная».

10 февраля ТПМК «Ольга» завершил проходку правого перегонного тоннеля между станциями «Косино» и «Улица Дмитриевского».

3 апреля ТПМК «Светлана» завершил проходку правого перегонного тоннеля от переходной камеры до станции «Косино».

2 июля ТПМК Robbins завершил проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Косино» и «Улица Дмитриевского».

В августе ТПМК «Светлана» завершил проходку однопутного тоннеля служебной соединительной ветки между Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиями метро.

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

Таким образом, к настоящему моменту на втором пусковом участке Некрасовской линии построены 2 из 4-х двухпутных тоннелей. В настоящий момент ТПМК «Лилия» ведёт проходку двухпутного тоннеля от станции «Юго-Восточная» до станции «Окская улица», а ТПМК «Виктория» пройдёт котлован станции «Стахановская» по заранее подготовленному лотку и начнёт строительство двухпутного тоннеля до станции «Нижегородская».

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

Фото с сайта stroi.mos.ru

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Москва, метро, Некрасовская линия
  • Vsemoguchij Vsemoguchij
    13.12.1800:47:44

    Завидую белой завистью! А в Питере всё хуже и хуже! Город разругался в конец с Метростроем, а у них единственный проходческий щит… Что будет дальше большой вопрос…

    #1092400
    • A_SEVER A_SEVER
      13.12.1809:26:58

      А в Питере всё хуже и хуже! Город разругался в конец с Метростроем

      Увы, в Санкт-Петербурге есть проблемы с администрированием — не смотря на наличие у города денег и строительной организации с необходимым опытом и оборудованием, метро строят медленнее, чем могли бы строить.

      #1092424
      • Vsemoguchij Vsemoguchij
        13.12.1813:46:34

        Увы, в Санкт-Петербурге есть проблемы с администрированием

        Не то слово… ГУП «Петербургский метрополитен», максимум себя могут администрировать и то бардак!

        Сейчас если КРТИ полномочия передадут, может пойдёт дело «вниз»    

        #1092480
        • Нет аватара termometrix
          13.12.1814:28:09

          ГУП «Петербургский метрополитен»,КРТИ и Метрострой надо объединить в виде одной госструктуры,а губерния будт заказчик.

          А компетентные органы контроля,ОНФ,общественные организации и пр. будут контролировать скорость и качество строительного процесса.Все довольно просто.

          Отредактировано: termometrix~14:28 13.12.18
          #1092488
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