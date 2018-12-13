В Москве завершена проходка тоннеля метро от станции «Окская улица» до станции «Стахановская»

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12 декабря в Москве на строящейся Некрасовской линии завершилась проходка двухпутного перегонного тоннеля метро от станции «Окская улица» до станции «Стахановская».

Проходка тоннеля диаметром 10.3 метра и длиной 1993 метра началась в декабре 2017 года и велась тоннелепроходческим механизированным комплексом (ТПМК) Herrenknecht «Виктория».





© Фото с сайта stroi.mos.ru

Это уже третий совмещённый тоннель метро большого диаметра, построенный в Москве, и одновременно шестой тоннель Некрасовской линии метро, построенный в этом году!

25 января ТПМК «Лилия» завершил проходку двухпутного тоннеля от переходной камеры до станции «Юго-Восточная».

10 февраля ТПМК «Ольга» завершил проходку правого перегонного тоннеля между станциями «Косино» и «Улица Дмитриевского».

3 апреля ТПМК «Светлана» завершил проходку правого перегонного тоннеля от переходной камеры до станции «Косино».

2 июля ТПМК Robbins завершил проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Косино» и «Улица Дмитриевского».

В августе ТПМК «Светлана» завершил проходку однопутного тоннеля служебной соединительной ветки между Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиями метро.





© Фото с сайта stroi.mos.ru



© Фото с сайта stroi.mos.ru

Таким образом, к настоящему моменту на втором пусковом участке Некрасовской линии построены 2 из 4-х двухпутных тоннелей. В настоящий момент ТПМК «Лилия» ведёт проходку двухпутного тоннеля от станции «Юго-Восточная» до станции «Окская улица», а ТПМК «Виктория» пройдёт котлован станции «Стахановская» по заранее подготовленному лотку и начнёт строительство двухпутного тоннеля до станции «Нижегородская».





© Фото с сайта stroi.mos.ru

Фото с сайта stroi.mos.ru