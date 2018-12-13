Российский вспомогательный двигатель ВСУ ТА18-100 получил одобрение EASA

12 декабря 2018 в штаб-квартире Европейского агентства по безопасности полетов EASA в Кельне, ФРГ, при участии Росавиации состоялось вручение ПАО «НПП «Аэросила» — разработчику и изготовителю вспомогательной силовой установки ТА18-100 — одобрительного документа ETSO (аналог российского Свидетельства о годности комплектующего изделия).

ВСУ ТА18-100 — авиационный вспомогательный газотурбинный двигатель, который обеспечивает воздушный запуск маршевых двигателей летательных аппаратов, а также электропитание переменным током 115/200 вольт и подачу воздуха в систему кондиционирования. Предназначен для использования на самолётах и вертолётах.

Получение европейского документа является значимым событием для российской авиационной промышленности с точки зрения перспектив продвижения российской авиационной техники на международные рынки, расширяет конкурентные возможности дальнейшего применения ТА18-100, обладающего, как и другие двигатели семейства, удельными и эксплуатационными параметрами на лучшем мировом уровне. EASA впервые выдает ETSO на комплектующие изделия авиационного применения, подобные ТА18-100, разработанные в Российской Федерации.

В целях получения одобрительного документа на российский агрегат в течение 2017-2018 годов последовательно проведена значительная совместная работа специалистов ПАО «Аэросила», Росавиации и EASA по организации взаимодействия, проработке европейских сертификационных требований, подготовке необходимой доказательной документации. По результатам проведенной работы все предъявляемые требования европейских сертификационных спецификаций были подтверждены.

Правовой основой для выполнения данной работы стало подписанное в январе 2018 года Рабочее соглашение о сотрудничестве в области летной годности между Росавиацией и EASA. Данный документ обеспечивает работу с европейским авиационным ведомством по всему спектру валидационных проектов.

С учетом преемственности действующих российских норм и процедур с нормами и процедурами, применявшимися ранее при сертификации ТА18-100 в России, европейской стороной была проведена оценка доказательной документации разработчика, которая показала, что предоставленные материалы по сертификационным испытаниям, анализам и расчетам полностью удовлетворяют требованиям EASA и достаточны для получения одобрения без необходимости повторного выполнениясертификационных работ.

«Работы, успешно завершившиеся вручением российскому вспомогательному двигателю ТА18-100 документа ETSO, подтверждают, что Росавиация и EASA эффективно и тесно взаимодействуют по вопросам летной годности, имеются реальные результаты совместной работы, и сотрудничество планируется и далее развивать на основе взаимности и симметричности применяемых подходов при валидации как российской техники в Европе (а в планах у нас МС-21 и двигатель ПД-14 к нему), так и европейской авиационной техники в России», — отмечает руководитель Росавиации Александр Нерадько.