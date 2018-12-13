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Авиация

Российский вспомогательный двигатель ВСУ ТА18-100 получил одобрение EASA

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12 декабря 2018 в штаб-квартире Европейского агентства по безопасности полетов EASA в Кельне, ФРГ, при участии Росавиации состоялось вручение ПАО «НПП «Аэросила» — разработчику и изготовителю вспомогательной силовой установки ТА18-100 — одобрительного документа ETSO (аналог российского Свидетельства о годности комплектующего изделия).

ВСУ ТА18-100 — авиационный вспомогательный газотурбинный двигатель, который обеспечивает воздушный запуск маршевых двигателей летательных аппаратов, а также электропитание переменным током 115/200 вольт и подачу воздуха в систему кондиционирования. Предназначен для использования на самолётах и вертолётах.

Получение европейского документа является значимым событием для российской авиационной промышленности с точки зрения перспектив продвижения российской авиационной техники на международные рынки, расширяет конкурентные возможности дальнейшего применения ТА18-100, обладающего, как и другие двигатели семейства, удельными и эксплуатационными параметрами на лучшем мировом уровне. EASA впервые выдает ETSO на комплектующие изделия авиационного применения, подобные ТА18-100, разработанные в Российской Федерации.

В целях получения одобрительного документа на российский агрегат в течение 2017-2018 годов последовательно проведена значительная совместная работа специалистов ПАО «Аэросила», Росавиации и EASA по организации взаимодействия, проработке европейских сертификационных требований, подготовке необходимой доказательной документации. По результатам проведенной работы все предъявляемые требования европейских сертификационных спецификаций были подтверждены.

  •  © favt.ru

Правовой основой для выполнения данной работы стало подписанное в январе 2018 года Рабочее соглашение о сотрудничестве в области летной годности между Росавиацией и EASA. Данный документ обеспечивает работу с европейским авиационным ведомством по всему спектру валидационных проектов.

С учетом преемственности действующих российских норм и процедур с нормами и процедурами, применявшимися ранее при сертификации ТА18-100 в России, европейской стороной была проведена оценка доказательной документации разработчика, которая показала, что предоставленные материалы по сертификационным испытаниям, анализам и расчетам полностью удовлетворяют требованиям EASA и достаточны для получения одобрения без необходимости повторного выполнениясертификационных работ.

«Работы, успешно завершившиеся вручением российскому вспомогательному двигателю ТА18-100 документа ETSO, подтверждают, что Росавиация и EASA эффективно и тесно взаимодействуют по вопросам летной годности, имеются реальные результаты совместной работы, и сотрудничество планируется и далее развивать на основе взаимности и симметричности применяемых подходов при валидации как российской техники в Европе (а в планах у нас МС-21 и двигатель ПД-14 к нему), так и европейской авиационной техники в России», — отмечает руководитель Росавиации Александр Нерадько.

  •  © www.favt.ru

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EASA, ВСУ. Аэросила, Росавиация, двигателестроение, авиастроение
  • Alexander Klimovitskii Alexander Klimovitskii
    13.12.1821:58:57

    Написано, что планируют устанавливать на SSJ-100, где он заменит движок от Honeywell

    Отредактировано: Alexander Klimovitskii~21:59 13.12.18
    #1092596
    • Clausson Clausson
      13.12.1822:04:54

      И тогда доля американских комплектующих снизится ниже 10% что теоретически откроет нам Иранский рынок. Будем надеяться все сложится.

      Отредактировано: Clausson~22:06 13.12.18
      #1092601
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