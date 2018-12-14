На Сахалине открыли новую сельскую амбулаторию

Новую амбулаторию построили в селе Яблочном Холмского района Сахалинской области. До этого момента около 20 лет учреждение здравоохранения размещалось в приспособленном помещении.

Новое здание площадью почти 200 квадратных метров возвели рядом со старым. Здесь широкие светлые коридоры, имеются кабинеты терапевта, педиатра, стоматолога, а также лаборатория, процедурный кабинет, прививочная и дневной стационар. Штат укомплектован полностью. Все медики — местные, живут в Яблочном: три врача и восемь медсестер. В амбулатории еще завершают сборку мебели, но первых пациентов уже приняли. Сейчас сезон респираторных заболеваний, поэтому на приеме — мамы с детьми.

Ожидается, что в день амбулаторию будут посещать примерно 50 человек, в том числе и маленькие пациенты. В холмском селе проживают 350 детей до 18 лет. Также востребован кабинет стоматолога.