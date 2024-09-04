РусГидро запустило на Сахалине современный АГЭК

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В рамках Восточного экономического форума РусГидро ввело в работу автоматизированный гибридный энергокомплекс (АГЭК) в селе Новиково Сахалинской области. На водородном полигоне, созданном на площадке АГЭК, после завершения испытаний будет проводиться апробация технологий генерации, накопления и использования водорода в энергетических целях.

Новый АГЭК создан на базе обновленного ветродизельного комплекса, введенного в работу в 2015 году. Создание на его площадке полигона водородных технологий РусГидро вело при содействии правительства Сахалинской области и ученых Московского физико-технического института. Результатом совместной работы станет инновационный автоматизированный энергокомплекс с водородной генерацией, который позволит эффективно использовать излишки электроэнергии ветрогенераторов. Таким образом, в часы пиковой нагрузки будет использоваться накопленная «чистая» энергия, значительно снижая или исключая расход дизельного топлива.

В состав энергокомплекса вошли современные дизель-генераторы, обновленные ветроэнергетические установки, а в состав водородного полигона — генератор водорода, модуль электрохимического генератора и проточная батарея. Оборудование объединено системой автоматизированного управления, созданной в Научно-исследовательском центре РусГидро на острове Русский. Все элементы энергокомплекса изготовлены отечественными производителями.

Площадка в Новиково станет полигоном для апробации технических решений Восточного водородного кластера. Инженеры РусГидро и МФТИ на практике будут не только отрабатывать технические аспекты синхронизации систем накопления энергии в водородном цикле с дизельной электростанцией, но и формировать базу для экономических расчетов тиражирования положительного опыта применения водородных технологий на территории Дальнего Востока.

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