В Санкт-Петербурге открыли новый участок частной трамвайной линии

В субботу, 15 декабря, в Петербурге запустили второй участок частной трамвайной сети. По маршруту № 64 начал курсировать первый трамвай. Он следует от Ладожского вокзала до Ириновского проспекта.

На маршрут вышли пять новых трамваев. Они будут перевозить пассажиров от станции метро «Ладожская» по проспекту Косыгина, затем по проспекту Наставников до конечной остановки «Ириновский проспект».

Проект комплексной реконструкции трамвайного движения в Красногвардейском районе будет завершен до осени 2019 года. Скоро строители начнут реконструировать пути на Рябовском шоссе.

«Чижик» является самым длинным трехсекционным вагоном, который вмещает в себя до 376 человек.

Два года назад концессионер подписал с городом соглашение о строительстве частной трамвайной сети. Проект получил название «Чижик». Инвестор должен реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. После полного окончания строительства сеть в течение 30 лет будет в управлении инвестора. Затем компания должна передать ее городу.