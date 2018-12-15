Добавить статью
Транспорт и логистика

В Санкт-Петербурге открыли новый участок частной трамвайной линии

  •  © cdn.spbdnevnik.ru

В субботу, 15 декабря, в Петербурге запустили второй участок частной трамвайной сети. По маршруту № 64 начал курсировать первый трамвай. Он следует от Ладожского вокзала до Ириновского проспекта.

На маршрут вышли пять новых трамваев. Они будут перевозить пассажиров от станции метро «Ладожская» по проспекту Косыгина, затем по проспекту Наставников до конечной остановки «Ириновский проспект».

Проект комплексной реконструкции трамвайного движения в Красногвардейском районе будет завершен до осени 2019 года. Скоро строители начнут реконструировать пути на Рябовском шоссе.

«Чижик» является самым длинным трехсекционным вагоном, который вмещает в себя до 376 человек.

Два года назад концессионер подписал с городом соглашение о строительстве частной трамвайной сети. Проект получил название «Чижик». Инвестор должен реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. После полного окончания строительства сеть в течение 30 лет будет в управлении инвестора. Затем компания должна передать ее городу.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://spbdnevnik.ru/news/2018-12-15/chizhik-otpravilsya-v-pervyy-reys-po-novomu-marshrutu

Санкт-Петербург, общественный транспорт, трамваи
  • Нет аватара Инженер2015
    15.12.1821:13:36

    "Чижик" является самым длинным трехсекционным вагоном

    Чижик является чистым импортом, который собирают под минском. Там даже шурупы импортные.

    При этом есть прекрасные аналоги российского производства, которые закупает в том числе Москва

    #1093055
    • Нет аватара stasik
      15.12.1822:44:26

      Нет аналогов российского производства. Витязь гораздо короче, у Витязя 3 тележки, у Чижика — 4.

      #1093087
  • Нет аватара g1v2
    15.12.1822:57:31

    Если честно не понимаю зачем был нужен такой вместительный трамвай. Маршруты, которые он обслуживает не из насыщенных. Да и ходит часто. Тч пользуются им с удовольствием, но не так много народа. Ну и конечно неудобно, что трамвайные пути по всему маршруту обнесли забором. Тч перейти можно только в отведенных переходах.

    Хотя конечно плюсы тоже есть — меньше перебегать дорогу стали.

    #1093095
    • Евгений Беспалов Евгений Беспалов
      16.12.1800:04:45

      да они может и рады былиб выйти на там куда нужнее… но! где им дали «добро» там они поехали    

      посмотрим чем это закончиться — цены поднять им не дадут, а в убыток… сами уйдут — на это скорее всего и рассчитано

      #1093115
  • Александр Скориков
    16.12.1800:03:09

    А стоимость проезда такая же, как на городской линии? и льготные действуют? а зачем забор, концессионер, что, землей владеет?

    #1093114
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,