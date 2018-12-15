В Ростовской области открыт детский технопарк «Кванториум»

В четверг, 13 декабря, в Донском государственном техническом университете начал работать детский технопарк «Кванториум». Первый на Дону новый тип учреждения для дополнительного образования позволит ребятам в возрасте от 12 до 18 лет определиться в выборе будущего и получить профессиональные навыки в работе с техникой последнего поколения.

Для создания ростовского кванториума было выделено порядка 123 миллионов рублей, из них более 72 миллионов — за счет федерального бюджета по программе развития дополнительного образования. «Кванториум» рассчитан на 800 мест и будет работать в две смены.

Заниматься в современном технопарке сможет каждый ростовский подросток. На выбор предлагается 7 квантумов — аэроквантум, IT-квантум, Биоквантум, Робоквантум, Промдизайн, Энерджиквантум, Хайтек-цех.

Каждая мастерская оснащена по последнему слову техники. Мощные компьютеры, 3-D принтеры, оборудование для лазерной резки, и станки с числовыми программами управления — это только малая часть оборудования ростовского «Кванториума».