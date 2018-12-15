Двухэтажные поезда начали курсировать из Ижевска в Москву

Новые поезда состоят из 14 купейных вагонов, в каждом из которых по 64 места, три туалета, две системы кондиционирования воздуха, информационные табло, кофе-машина и wi-fi.

Двери в купе закрываются при помощи специального ключа-карты. На обновленном составе смогут ездить до 800 человек, это в два раза больше, чем в обычных вагонах.

Как выглядят двухэтажные поезда Ижевск — Москва изнутри в фоторепортаже под катом:



Фото: Ильяс Бекмансуров

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Новые двухэтажные составы фирменного поезда «Италмас» смогут перевозить больше пассажиров. Если раньше за раз в Москву могли отправиться 450-500 человек, то уже с 9 декабря — 800. Все места — купейные.



Фото: Ильяс Бекмансуров

© s15.stc.all.kpcdn.net

30 ноября журналистам показали новые двухэтажные вагоны, произведенные на Тверском вагоностроительном заводе.



Фото: Ильяс Бекмансуров

© s9.stc.all.kpcdn.net

Состав будет включать 14 вагонов нового образца, в том числе один вагон-ресторан. Есть еще и штабной вагон, в котором на втором этаже расположены обычные купе, а на первом — служебные.



Фото: Ильяс Бекмансуров

© s9.stc.all.kpcdn.net

Именно в этом вагоне находится специальное купе для людей с ограниченными возможностями. Оно значительно больше обычного, оборудовано двумя спальными местами (второе — для сопровождающего), местом под инвалидную коляску, кнопкой вызова проводника.



Фото: Ильяс Бекмансуров

© s14.stc.all.kpcdn.net

Рядом находится оборудованный для колясочников туалет и специальный подъемник, при помощи которого пассажир с ограниченными физическими возможностями сможет попасть в вагон. Кстати, по словам представителей РЖД, аналогичное купе в нынешнем составе поезда на 90% рейсов занято.



Фото: Ильяс Бекмансуров

© s15.stc.all.kpcdn.net

Другие вагоны рассчитаны на 64 посадочных места. В каждом по три туалета, две системы кондиционирования воздуха, информационные табло, кофе-машина.



Фото: Ильяс Бекмансуров

© s12.stc.all.kpcdn.net

Двери купе будут закрываться электронным ключом. Если пассажир захочет отправиться в вагон-ресторан, он может попросить у проводника ключ-карту, закрыть свое купе и спокойно уйти. При необходимости такие ключи может получить каждый пассажир из купе.



Фото: Ильяс Бекмансуров

© s10.stc.all.kpcdn.net

Вагон-ресторан тоже двухэтажный. На первом этаже расположен бар и технологическое оборудование, а на втором — зал на 48 человек. Состав полностью отапливается от электричества.



Фото: Ильяс Бекмансуров

© s15.stc.all.kpcdn.net

Время в пути от Ижевска до Москвы в обновленном поезде сократится на 45 минут. Состав может развивать скорость до 160 км/ч. Время отправления останется прежним.



Фото: Ильяс Бекмансуров

© s16.stc.all.kpcdn.net

Срок службы новых вагонов составляет 40 лет против 28 у прежних.

Так как двухэтажные вагоны не стыкуются с обычными, с «Италмаса» исчезнут прицепные вагоны, которые раньше отправлялись до Нижнего Новгорода. В этом направлении появится новый самостоятельный состав.

https://www.izh.kp.ru/daily/26914/3960970/