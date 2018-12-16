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Фотофакты

Новые заводы России. 2000-2010-е гг. Фотообзор.

После провальных 90-х, когда в стране закрылись тысячи заводов и фабрик, отечественная промышленность переживает возрождение. С начала 2000-х годов построены тысячи крупных промышленных производств, заводов, фабрик, цехов. Наиболее крупные и важные из них в этом обзоре.

  •  © Фото из открытых источников

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (Тюменская область). Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Уникальное по своей природе предприятие. Это единственный частный, независимый от вертикально-интегрированных нефтяных компаний НПЗ, построенный с нуля в постсоветское время. Сегодня его мощность превышает 9 млн тонн нефти в год. Первая очередь была введена в эксплуатацию в ноябре 2006 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Литейно-прокатный комплекс Объединённой металлургической компании (Нижегородская область). Не имеющий аналогов в мире на момент вступления в строй по показателям технологического процесса комплекс по производству горячего проката для трубных заводов. Лучшее металлургическое предприятие страны по производительности труда. Введён в строй в октябре 2008 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Абинский электрометаллургический завод (Краснодарский край). Первый на Юге России представитель черной металлургии. Выгодное географическое положение, применение самых современных технологий и большая номенклатура выпускаемой продукции позволили заводу занять III место по производительности в мире. Введен в строй в июне 2010 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Трубоэлектросварочный цех «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода (Челябинск). Самый необычный завод металлургической отрасли России. Первый проект отечественной «белой металлургии», качественно нового типа металлургической промышленности, основанного на инновациях, высочайшем уровне технологий, максимальной автоматизации процессов и принципиально новых условиях труда. Построен для производства труб большого диаметра, используемых при строительстве магистральных газо- и нефтепроводов. Запущен в строй в 2010 году.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Завод по производству двигателей ЯМЗ-530 (Ярославль). Современный завод по производству двигателей семейства ЯМЗ-530 стандарта Евро-4 (двигатель разработан в России). Запущен в 2011 году.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Металлургический комплекс Стан-5000 (МКС-5000) Выксунского металлургического завода (Нижегородская область). Крупнейший импортозамещающий проект. Комплекс предназначен для выпуска крупных листов проката, прежде всего для трубного производства. Он ставит точку в пятидесятилетней зависимости российской трубной отрасли от иностранных поставщиков. Введён в строй в октябре 2011 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Тихвинский вагоностроительный завод (Ленинградская область). Крупнейший вагоностроительный завод России. Один из самых масштабных объектов транспортного машиностроения в Европе по объёму инвестиций, производственным площадям и уровню технического оснащения. Крупнейшая стройка в российском транспортном машиностроении за последние 50 лет. Официальный запуск производства состоялся в январе 2012 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Доменная печь «Россиянка» Новолипецкого металлургического комбината (Липецк). Доменная печь нового поколения, самая современная в России и одна из самых производительных в мире. Первая доменная печь, построенная на пост-советском пространстве за последние 25 лет. Введёна в строй в июле 2012 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Электросталеплавильный комплекс «Железный Озон 32» на Первоуральском новотрубном заводе (Свердловская область). Один из крупнейших инвестиционных проектов в отечественной металлургии и одно из самых технологически оснащенных производств металлургического комплекса России. Запущен в эксплуатацию 4 мая 2012 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Цементный завод «Воронежский филиал «Евроцемент груп» (Воронежская область). Крупнейший цементный завод производительностью 3 млн тонн цемента в год. Ведён в строй в декабре 2012 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Завод полипропилена «Полиом» (Омск). Крупный завод по производству полипропилена производительностью 180 тыс. тонн в год. Официально открыт в апреле 2013 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Тобольск-Полимер (Тобольск). Один из крупнейших в мире заводов по производству полипропилена производительностью 500 тыс. тонн в год. Мощности завода соизмеримы с общим объёмом потребления полипропилена в России и позволят не только заместить 200 тыс. тонн импортного полипропилена в год, но и начать его экспорт. Ведён в строй в 2013 году.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Яйский нефтеперерабатывающий завод (Кемеровская область). Крупнейшее промышленное предприятие, построенное в Кемеровской области за последние годы. Построен с нуля на пустом месте, вдали от промышленных центров. Суммарная мощность завода составит 6 млн тонн нефти ежегодно. Первая очередь мощностью 3 млн тонн нефти в год введёна в строй в июле 2013 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Металлургический завод УГМК-Сталь (Тюмень). Новый завод по производству сортового проката стал первым металлургическим предприятием в регионе. Введён в строй в июле 2013 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

НЛМК-Калуга (Калужская область). Электрометаллургический завод нового поколения, крупнейший в Центральном регионе России производитель стального проката строительного назначения. Официальное открытие завода состоялось в июле 2013 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Каспийский Завод листового стекла (Дагестан). Один из крупнейших заводов по производству листового стекла флоат-методом на юге России. Это единственный современный высокотехнологичный завод на территории стран СНГ, Кавказского и Каспийского региона. Запущен в эксплуатацию в ноябре 2013 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Цементный завод «Азия-Цемент» (Пензенская область). Крупнейший цементный завод производительностью 4 млн тонн цемента в год. Ввод в строй первой очереди состоялся в мае 2014 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Петербургские моторы (Санкт-Петербург). Новый суперсовременный конструкторско-производственный комплекс ОАО «Климов» по выпуску авиационных газотурбинных двигателей. Реализация проекта позволит обеспечить независимость российской отрасли вертолетостроения от зарубежных производителей двигателей, что соответствует государственной стратегии импортозамещения. В 2014 году сдана первая очередь нового завода.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Северсталь — Сортовой завод Балаково (Саратовская область). Одно из самых высокотехнологичных производств в России и одно из самых современных в мире. Это первое в Приволжском федеральном округе производство строительного сортового проката. Завод введён в строй 28 июля 2014 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

РусВинил (Нижегородская область). Один из крупнейших в мире заводов по производству поливинилхлорида. Производительность позволяет почти полностью заместить импорт. Введён в строй 19 сентября 2014 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Непрерывный прокатный стан FQM Северского трубного завода (Свердловская область). Предприятие, входящее в группу ТМК, является крупнейшим в России производителем труб нефтяного сортамента: обсадных и электросварных, а также труб для машиностроения и автомобилестроения. Запущен в октябре 2014 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Завод по производству фотопреобразовательных модулей «Хевел» (Новочебоксарск). Крупнейший отечественный производитель солнечных батарей (солнечных панелей, солнечных модулей). Целью проекта является создание в России высокотехнологичной отрасли солнечной энергетики. Введен в строй в феврале 2015 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Богучанский алюминиевый завод (Красноярский край). Одно из самых современных и крупнейших металлургических предприятий в России. Первая очередь производства была запущена в эксплуатацию в 2016 году.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Химкомплекс «Аммоний» (Татарстан). Крупнейший с советских времен химзавод. Строительство комплекса по производству аммиака, метанола, гранулированного карбамида и аммиачной селитры началось в 2012 году. Официально запущен 12 февраля 2016 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Кировское машиностроительное предприятие (Киров) Завод концерна ВКО «Алмаз-Антей», предназначенный для производства ракет к новым комплексам воздушно-космической обороны. В феврале 2016 года завод был введён в строй.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Нижегородский завод 70-летия Победы (Нижний Новгород). Завод концерна ВКО «Алмаз-Антей», предназначенный для серийного производства новых комплексов воздушно-космической обороны. 29 марта 2016 года завод был введён в строй.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Агрегат аммиака «Аммиак-4» на заводе «Акрон» (Великий Новгород). Один из крупнейших в СНГ агрегатов по производству аммиака. Открыт 29 июля 2016 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Микроэлектронная фабрика Ангстрем-Т (Зеленоград). Крупнейший в СНГ завод производства микроэлектроники. Передовое отечественное производство полупроводниковых изделий по технологии 90 и 130 нанометров. Введен в коммерческую эксплуатацию в августе 2016 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Судостроительный комплекс «Звезда» (Приморский край). Крупнейшая современная гражданская верфь в России. Стратегически важный для Дальневосточного региона и отечественной судостроительной промышленности проект. Цеха, эллинги и доки комплекса позволят строить суда водоизмещением до 350 тыс. тонн. Первая очередь введена в строй в сентябре 2016 года.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Комплекс по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) на Лебединском горно-обогатительном комбинате (Белгородская область). Крупнейшая в России и одна из самых мощных в мире установок по производству ГБЖ. Цех ГБЖ-1 был запущен в 2001 году, цех № 2 — в 2007-м. Третий цех запущен в июле 2017 года. Он может выпускать до 1,8 млн тонн брикетов в год. Общий объём производства ГБЖ на Лебединском ГОКе благодаря новому цеху составит не менее 4,5 млн тонн в год.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Ямал СПГ (ЯНАО). Интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа. В рамках реализации проекта создана транспортная инфраструктура (включающая морской порт и аэропорт Сабетта) и крупнейший в стране арктический завод по сжижению природного газа. Стоимость «Ямал СПГ» — около $27 млрд. Первая партия сжиженного газа отгружена на танкер «Кристоф де Маржери» 8 декабря 2017. Тем самым первая очередь завода введена в эксплуатацию.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

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новое производство, заводы, промышленность
  • Darth Darth
    16.12.1819:00:35

    Вот спасибо, Imag, порадовали!    

    #1093280
  • Нет аватара nabludatel71
    16.12.1819:46:01

    Хорошая подборка, спасибо. Но местами с преувеличением, например:

    Про Тихвинский ВСЗ

    Крупнейшая стройка в российском транспортном машиностроении за последние 50 лет.
    То есть ВАЗ и КАМАЗ были меньше?

    Цементный завод «Азия-Цемент» (Пензенская область). Крупнейший цементный завод производительностью 4 млн тонн цемента в год.
    У производителя на сайте написано, что их мощность 1,86 млн т.

    #1093297
    • Нет аватара imag
      16.12.1820:09:45

      Хорошая подборка, спасибо. Но местами с преувеличением

      Спасибо, но я от себя ничего не добавлял. Всё из официальных источников.

      Про Тихвинский ВСЗ

      источник: www.tvsz.ru/press_center/company_in_the_media/1924.html

      У производителя на сайте написано, что их мощность 1,86 млн т.

      Там написано, что это первая очередь. Когда введут вторую — будет 4 млн т.

      #1093302
    • Clausson Clausson
      16.12.1822:02:10

      То есть ВАЗ и КАМАЗ были меньше?

      Ну это вы слегка придираетесь     Камаз построен 42 года назад, а ВАЗ — 48 лет назад. В любом случае давно это было.

      Давайте признаем — несколько десятилетий в стране по сути ничего не создавалось…

      По моему профилю скажу. В 2000 году на ВТЗ запустили линию по нанесению покрытий на трубы — так это было достижение известное всей стране. Сейчас строительство подобных цехов даже не замечают. И это хорошо.

      Отредактировано: Clausson~22:04 16.12.18
      #1093334
      • Darth Darth
        16.12.1823:51:54

        Давайте признаем — несколько десятилетий в стране по сути ничего не создавалось…

        Я вот эту простую мысль никак до «белоленточно» настроенных людей донести не могу. Начинаешь им рассказывать про наши достижения — показывают пальцем на Америку, Европу, Китай: «Смотри, а в это время у них…» Объясняешь, что нашу страну последовательно разваливали насаждённые противником руководители (Горбачёв, Ельцин и их приближённые), — обвиняют, что много смотрю Первый канал (а меж тем я наше ТВ уже лет 20 не смотрю    ). Наконец, привожу Ваш аргумент — давайте не сравнивать с тем, «как у них», давайте сравним с тем, с чего начинали мы сами в конце 90-х. В ответ говорят про воровство, дворцы, дороги, зарплаты-пенсии, медицину-образование, полицию-ФСБ и т. п. И ведь обида в том, что со всем перечисленным-то не поспоришь нифига (ибо да: воровство, дворцы, дороги…). Так и расходимся каждый при своём мнении.

        #1093363
        • Clausson Clausson
          17.12.1802:52:51

          В ответ говорят про воровство, дворцы, дороги, зарплаты-пенсии, медицину-образование, полицию-ФСБ и т. п

          Так вы определитесь вы против бедности или против богатства.

          И ведь обида в том, что со всем

          Ну какие могут быть обиды на людей которые по убеждениям — либеральные коммунисты (когда выгодно это я этот, а когда не выгодно — тот)     Ну то есть с идеологической шизофренией в голове и глубокой верой, что весь окружающий мир им что-то должен, но пока непонятно что именно. Пожалейте несчастных.

          #1093395
          • Darth Darth
            17.12.1807:38:09

            Так вы определитесь вы против бедности или против богатства.

            Ну тут-то я их понимаю: они, как и я, против богатства, нажитого преступным путём, в ущерб простым людям, качество жизни которых из-за этого падает. То-то и оно, что здесь мне им возразить нечего, кроме того, что так было при любом режиме и, более того, в разной степени продолжает существовать даже сегодня в тех самых Америках и Европах.

            Ну то есть с идеологической шизофренией в голове и глубокой верой, что весь окружающий мир им что-то должен, но пока непонятно что именно. Пожалейте несчастных.

            Ну разве что так…

            #1093415
            • Виктор Качурак Виктор Качурак
              17.12.1808:15:46

              А что, разве качество жизни не выросло в сравнении с 90-ми?

              #1093422
              • Darth Darth
                17.12.1809:24:54

                Дык я ж это тоже пытаюсь людям продемонстрировать! Но тогда на том конце включается обострённое чувство справедливости: а ты посмотри на Сечина, Шувалова, [далее — длинный список]…

                #1093430
    • Нет аватара vlTepes
      17.12.1810:18:38

      Хорошая подборка, спасибо. Но местами с преувеличением, например:

      Ага. Еще

      РусВинил (Нижегородская область). Крупнейший в мире завод по производству поливинилхлорида. Производительность позволяет почти полностью заместить импорт. Введён в строй 19 сентября 2014 года.

      Завод не крупнейщий в мире. Если уж нужно чтобы «в мире» то можно было бы указать, что у него линия ВХМ (VCM) самая крупнейшая в мире — просто на многих заводах их несколько, но помешьше.

      #1093452
  • Виктор Качурак Виктор Качурак
    16.12.1823:54:06

    Хороший обзор, но не хватает цифр, например по инвестициям!

    #1093364
  • Виктор Качурак Виктор Качурак
    16.12.1823:58:58

    В этом обзоре явно выделяется металлургия и в связи с этим мне не понятно почему в обзор не был включен новый комплекс по производству горячебрикетированного железа в Белгородской области ( sdelanounas.ru/blogs/95887/ )?! Там инвестиции 35 млрд рублей + модернизация сопутствующих производств!

    В общем, этот обзор явно нуждается в продолжении!

    •  © Фото из открытых источников

    Отредактировано: Виктор Качурак~00:11 17.12.18
    #1093367
  • Нет аватара Don
    17.12.1807:53:53

    Каспийский Завод листового стекла (Дагестан). Один из крупнейших заводов по производству листового стекла флоат-методом на юге России. Это единственный современный высокотехнологичный завод на территории стран СНГ, Кавказского и Каспийского региона.

    Выделенный фрагмент явно лишний, таких заводов в России с десяток. Уже выросло поколение, не знающее, что оконное стекло может быть волнистым    

    Отредактировано: Don~07:54 17.12.18
    #1093417
  • Нет аватара bushkovskiak
    17.12.1809:18:23

    Для либералов в России и «правительства в изгнании» осевшее в Прибалтике, и с «президентом» Ходорковским, эта подборка (не полная) как бочка дегтя в чайную ложку их собственного самомнения о «великой» значимости всего этого сборища негодяев и мерзавцев.

    #1093429
  • Всеволод Воробьёв Всеволод Воробьёв
    17.12.1813:43:10

    Не упомянут ;

    ЗАО «Антипинский НПЗ» было основано в июле 2004 года (в октябре 2015 года переименовано в АО «Антипинский НПЗ»). В ноябре 2006 года была введена в эксплуатацию I очередь НПЗ проектной мощностью 400 тыс. тонн в год перерабатываемой нефти.В 2015 году завод переработал 8,1 млн тонн нефти.[5]

    Антипинский НПЗ уже стал уникальным. Предприятие подобной мощности не вводилось на территории России последние 30 лет.

    #1093517
  • Александр Скориков
    17.12.1820:14:22

    Классная подборка, хоть и с дополнениями-исправлениями, но впечатляющий перечень новых производств. Вот бы еще наладить производство всей гаммы судовых двигателей, а то не понятно, что будут ставить на продукцию Звезды в Большом Камне.

    #1093666
  • Нет аватара antonalehin
    18.12.1809:53:25

    Хорошая подборка, достойная репоста! Позвольте поправить по доменной печи «Россиянка». Первое фото — это она, а второе — не она, соседняя печь. Вместо ошибочного фото можно вставить это:

    •  © media.nlmk.com

     https://media.nlmk.com/up...e165fe17d069/dsc_6366.jpg 

    Отредактировано: brat_po_razumu~10:30 18.12.18
    #1093759
    • Комментарий удален
    • Нет аватара imag
      18.12.1812:55:08

      Спасибо, поправил.    

      #1093787
      • Нет аватара Neta
        18.12.1818:07:03

        Прекрасный обзор, только поправьте годы. Получилось до 2017 года.

        #1093835
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