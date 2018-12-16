Новые заводы России. 2000-2010-е гг. Фотообзор.

После провальных 90-х, когда в стране закрылись тысячи заводов и фабрик, отечественная промышленность переживает возрождение. С начала 2000-х годов построены тысячи крупных промышленных производств, заводов, фабрик, цехов. Наиболее крупные и важные из них в этом обзоре.





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Антипинский нефтеперерабатывающий завод (Тюменская область). Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Уникальное по своей природе предприятие. Это единственный частный, независимый от вертикально-интегрированных нефтяных компаний НПЗ, построенный с нуля в постсоветское время. Сегодня его мощность превышает 9 млн тонн нефти в год. Первая очередь была введена в эксплуатацию в ноябре 2006 года.





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Литейно-прокатный комплекс Объединённой металлургической компании (Нижегородская область). Не имеющий аналогов в мире на момент вступления в строй по показателям технологического процесса комплекс по производству горячего проката для трубных заводов. Лучшее металлургическое предприятие страны по производительности труда. Введён в строй в октябре 2008 года.





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Абинский электрометаллургический завод (Краснодарский край). Первый на Юге России представитель черной металлургии. Выгодное географическое положение, применение самых современных технологий и большая номенклатура выпускаемой продукции позволили заводу занять III место по производительности в мире. Введен в строй в июне 2010 года.





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Трубоэлектросварочный цех «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода (Челябинск). Самый необычный завод металлургической отрасли России. Первый проект отечественной «белой металлургии», качественно нового типа металлургической промышленности, основанного на инновациях, высочайшем уровне технологий, максимальной автоматизации процессов и принципиально новых условиях труда. Построен для производства труб большого диаметра, используемых при строительстве магистральных газо- и нефтепроводов. Запущен в строй в 2010 году.





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Завод по производству двигателей ЯМЗ-530 (Ярославль). Современный завод по производству двигателей семейства ЯМЗ-530 стандарта Евро-4 (двигатель разработан в России). Запущен в 2011 году.





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Металлургический комплекс Стан-5000 (МКС-5000) Выксунского металлургического завода (Нижегородская область). Крупнейший импортозамещающий проект. Комплекс предназначен для выпуска крупных листов проката, прежде всего для трубного производства. Он ставит точку в пятидесятилетней зависимости российской трубной отрасли от иностранных поставщиков. Введён в строй в октябре 2011 года.





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Тихвинский вагоностроительный завод (Ленинградская область). Крупнейший вагоностроительный завод России. Один из самых масштабных объектов транспортного машиностроения в Европе по объёму инвестиций, производственным площадям и уровню технического оснащения. Крупнейшая стройка в российском транспортном машиностроении за последние 50 лет. Официальный запуск производства состоялся в январе 2012 года.





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Доменная печь «Россиянка» Новолипецкого металлургического комбината (Липецк). Доменная печь нового поколения, самая современная в России и одна из самых производительных в мире. Первая доменная печь, построенная на пост-советском пространстве за последние 25 лет. Введёна в строй в июле 2012 года.





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Электросталеплавильный комплекс «Железный Озон 32» на Первоуральском новотрубном заводе (Свердловская область). Один из крупнейших инвестиционных проектов в отечественной металлургии и одно из самых технологически оснащенных производств металлургического комплекса России. Запущен в эксплуатацию 4 мая 2012 года.





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Цементный завод «Воронежский филиал «Евроцемент груп» (Воронежская область). Крупнейший цементный завод производительностью 3 млн тонн цемента в год. Ведён в строй в декабре 2012 года.





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Завод полипропилена «Полиом» (Омск). Крупный завод по производству полипропилена производительностью 180 тыс. тонн в год. Официально открыт в апреле 2013 года.





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Тобольск-Полимер (Тобольск). Один из крупнейших в мире заводов по производству полипропилена производительностью 500 тыс. тонн в год. Мощности завода соизмеримы с общим объёмом потребления полипропилена в России и позволят не только заместить 200 тыс. тонн импортного полипропилена в год, но и начать его экспорт. Ведён в строй в 2013 году.





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Яйский нефтеперерабатывающий завод (Кемеровская область). Крупнейшее промышленное предприятие, построенное в Кемеровской области за последние годы. Построен с нуля на пустом месте, вдали от промышленных центров. Суммарная мощность завода составит 6 млн тонн нефти ежегодно. Первая очередь мощностью 3 млн тонн нефти в год введёна в строй в июле 2013 года.





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Металлургический завод УГМК-Сталь (Тюмень). Новый завод по производству сортового проката стал первым металлургическим предприятием в регионе. Введён в строй в июле 2013 года.





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НЛМК-Калуга (Калужская область). Электрометаллургический завод нового поколения, крупнейший в Центральном регионе России производитель стального проката строительного назначения. Официальное открытие завода состоялось в июле 2013 года.





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Каспийский Завод листового стекла (Дагестан). Один из крупнейших заводов по производству листового стекла флоат-методом на юге России. Это единственный современный высокотехнологичный завод на территории стран СНГ, Кавказского и Каспийского региона. Запущен в эксплуатацию в ноябре 2013 года.





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Цементный завод «Азия-Цемент» (Пензенская область). Крупнейший цементный завод производительностью 4 млн тонн цемента в год. Ввод в строй первой очереди состоялся в мае 2014 года.





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Петербургские моторы (Санкт-Петербург). Новый суперсовременный конструкторско-производственный комплекс ОАО «Климов» по выпуску авиационных газотурбинных двигателей. Реализация проекта позволит обеспечить независимость российской отрасли вертолетостроения от зарубежных производителей двигателей, что соответствует государственной стратегии импортозамещения. В 2014 году сдана первая очередь нового завода.





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Северсталь — Сортовой завод Балаково (Саратовская область). Одно из самых высокотехнологичных производств в России и одно из самых современных в мире. Это первое в Приволжском федеральном округе производство строительного сортового проката. Завод введён в строй 28 июля 2014 года.





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РусВинил (Нижегородская область). Один из крупнейших в мире заводов по производству поливинилхлорида. Производительность позволяет почти полностью заместить импорт. Введён в строй 19 сентября 2014 года.





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Непрерывный прокатный стан FQM Северского трубного завода (Свердловская область). Предприятие, входящее в группу ТМК, является крупнейшим в России производителем труб нефтяного сортамента: обсадных и электросварных, а также труб для машиностроения и автомобилестроения. Запущен в октябре 2014 года.





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Завод по производству фотопреобразовательных модулей «Хевел» (Новочебоксарск). Крупнейший отечественный производитель солнечных батарей (солнечных панелей, солнечных модулей). Целью проекта является создание в России высокотехнологичной отрасли солнечной энергетики. Введен в строй в феврале 2015 года.





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Богучанский алюминиевый завод (Красноярский край). Одно из самых современных и крупнейших металлургических предприятий в России. Первая очередь производства была запущена в эксплуатацию в 2016 году.





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Химкомплекс «Аммоний» (Татарстан). Крупнейший с советских времен химзавод. Строительство комплекса по производству аммиака, метанола, гранулированного карбамида и аммиачной селитры началось в 2012 году. Официально запущен 12 февраля 2016 года.





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Кировское машиностроительное предприятие (Киров) Завод концерна ВКО «Алмаз-Антей», предназначенный для производства ракет к новым комплексам воздушно-космической обороны. В феврале 2016 года завод был введён в строй.





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Нижегородский завод 70-летия Победы (Нижний Новгород). Завод концерна ВКО «Алмаз-Антей», предназначенный для серийного производства новых комплексов воздушно-космической обороны. 29 марта 2016 года завод был введён в строй.





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Агрегат аммиака «Аммиак-4» на заводе «Акрон» (Великий Новгород). Один из крупнейших в СНГ агрегатов по производству аммиака. Открыт 29 июля 2016 года.





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Микроэлектронная фабрика Ангстрем-Т (Зеленоград). Крупнейший в СНГ завод производства микроэлектроники. Передовое отечественное производство полупроводниковых изделий по технологии 90 и 130 нанометров. Введен в коммерческую эксплуатацию в августе 2016 года.





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Судостроительный комплекс «Звезда» (Приморский край). Крупнейшая современная гражданская верфь в России. Стратегически важный для Дальневосточного региона и отечественной судостроительной промышленности проект. Цеха, эллинги и доки комплекса позволят строить суда водоизмещением до 350 тыс. тонн. Первая очередь введена в строй в сентябре 2016 года.





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Комплекс по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) на Лебединском горно-обогатительном комбинате (Белгородская область). Крупнейшая в России и одна из самых мощных в мире установок по производству ГБЖ. Цех ГБЖ-1 был запущен в 2001 году, цех № 2 — в 2007-м. Третий цех запущен в июле 2017 года. Он может выпускать до 1,8 млн тонн брикетов в год. Общий объём производства ГБЖ на Лебединском ГОКе благодаря новому цеху составит не менее 4,5 млн тонн в год.





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Ямал СПГ (ЯНАО). Интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа. В рамках реализации проекта создана транспортная инфраструктура (включающая морской порт и аэропорт Сабетта) и крупнейший в стране арктический завод по сжижению природного газа. Стоимость «Ямал СПГ» — около $27 млрд. Первая партия сжиженного газа отгружена на танкер «Кристоф де Маржери» 8 декабря 2017. Тем самым первая очередь завода введена в эксплуатацию.





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