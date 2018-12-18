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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Строительство молочной фермы на 1199 голов КРС завершилось в подмосковных Озёрах

  •  © Фото из открытых источников

Строительство нового животноводческого комплекса племзавода ОАО"Предприятие Емельяновка"на 1199 голов фуражных племенных коров завершилось в Подмосковье. Объём инвестиций составил более 900 млн рублей.

Молочно-товарная ферма включает в себя комплекс зданий: коровник с удлиненным скотоместом и более широким стойлом, доильно-молочный блок, санитарный пропускник с дезбарьером, родильное отделение и площадка домиков для телят и много других сооружений. В проект внесены технологические новшества — прежде всего беспривязное содержание животных, кормление — с помощью кормораздатчика-смесителя, доение -в зале на автоматизированной доильной установке типа «Карусель» на 50 мест, оборудованной программой управления стадом.

Для поения коров используются групповые поилки с подогревом. Коровник оборудован системой кросс-вентиляции и предусмотрена автоматическая система управления светом, которая позволит индивидуально регулировать продолжительность светового дня для разных групп животных в зависимости от стадии лактации, тем самым увеличивая производительность животных и экономию корма.

На территории молочной фермы также действует специализированная система для въезда машин, а для сотрудников отведены помещения, где они могут переодеться и принять душ.

  •  © Фото из открытых источников

Масштабное строительство новой фермы началось после подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством Московской области и акционерным обществом «ОСП агро», в состав которого входят «Предприятие Емельяновка» и «Агрофирма Сосновка», на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году.

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Московская область, ОАО Предприятие Емельяновка, КРС, производство молока
  • Великоросс Великоросс
    18.12.1819:37:56

    "Хочу отметить еще один момент — кормление животных в хозяйстве осуществляется кормами собственного производства. Здесь работает свой комбикормовый завод", - пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

    •  © msh.mosreg.ru

    Отредактировано: Великоросс~19:39 18.12.18
    #1093862
  • Clausson Clausson
    18.12.1821:00:49

    КРС это всегда плюс.

    #1093879
  • Нет аватара ivania
    18.12.1821:42:39

    Рядом еще что-то будут строить?

    #1093883
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