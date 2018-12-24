Год тяжёлых беспилотников

Отечественная промышленность давно и активно занимается тематикой беспилотных летательных аппаратов, и большие количества такой техники уже несут службу. В то же время, в серии пока находятся только легкие и средние БПЛА, тогда как более тяжелые машины, способные вести разведку и нести оружие, в армии пока отсутствуют. К счастью, ситуация постепенно меняется и в ближайшем будущем примет желаемый вид. Уже ведется разработка целого ряда перспективных проектов, и в ближайшем будущем новые образцы дойдут до армии.

Стоит напомнить, что в настоящее время разные российские предприятия разрабатывают сразу несколько перспективных средних и тяжелых БПЛА, способных нести как разведывательную аппаратуру, так и вооружение. Несмотря на известные проблемы, проектные работы продолжаются и приводят к желаемым результатам. Несколько новых образцов вскоре смогут выйти на испытания, а одному беспилотнику предстоит завершить проверки и поступить в серию.

Успех «Ориона»

Наиболее успешной отечественной разработкой в сфере средних и тяжелых БПЛА можно считать проект под названием «Орион». Этот аппарат был разработан Группой «Кронштадт» в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец». Проект был создан еще несколько лет назад, и в 2015 году на одном из российских аэродромов заметили опытный образец. В первых месяцах 2016 года «Орион» впервые поднялся в воздух. Позже беспилотник стали показывать на отечественных военно-технических выставках.



© topwar.ru БПЛА «Орион» в полете.

19 декабря ряд отечественных средств массовой информации опубликовал актуальные планы министерства обороны на проект «Орион». Со ссылкой на заместителя министра обороны Алексея Криворучко утверждалось, что ОКР «Иноходец» продолжается, и в следующем году могут начаться поставки серийной техники. Возможно, понадобится некоторая доработка техники, однако уже в следующем году армия сможет получить первые серийные «Орионы».

Если эти планы будут выполнены, вооруженные силы России впервые получат средний по массе БПЛА, предназначенный для полета на средних высотах на большую дальность и способный нести как оптические приборы, так и вооружение. При сохранении текущей ситуации «Орион» сможет опередить своих конкурентов и стать первым разведывательно-ударным БПЛА своего класса, принятым на вооружение в нашей стране.

Летательный аппарат «Орион» строится по нормальной аэродинамической схеме и имеет среднерасположенное крыло большого удлинения. Характерной особенностью машины является V-образное хвостовое оперение. При изготовлении планера широко используются композиционные материалы, обеспечивающие выгодное сочетание массы и прочности. Опытные образцы БПЛА оснащены бензиновым двигателем Rotax 914 мощностью 115 л.с. и толкающим воздушным винтом. В дальнейшем импортный двигатель планируется заменить отечественным изделием со схожими характеристиками.



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Первый вариант «Ориона», 2015 г.

«Орион» оснащается обзорно-прицельной оптико-электронной системой отечественной разработки, построенной на основе зарубежных компонентов. В ее состав входят камеры для работы днем и ночью, а также лазерный дальномер. Основная обзорно-прицельная система может дополняться отдельным модулем с камерами или компактной обзорной радиолокационной станцией отечественного производства.

При длине 8 м и размахе крыла 16 м беспилотник «Орион» имеет взлетную массу 1 т. 200 кг приходится на полезную нагрузку того или иного типа. Наибольший интерес представляет возможность несения вооружения. В прошлом году ОКБ «Авиаавтоматика» и «ВАИС-Техника» впервые представили комплекс управляемого вооружения для БПЛА. В рамках совместного проекта они разработали три управляемые авиабомбы калибром 25 и 50 кг. Такие изделия могут сбрасываться на расстоянии в десятки километров от цели и поражать ее с отклонением не более нескольких метров. Утверждалось, что 25-кг бомба уже прошла испытания на БПЛА «Орион».

Согласно последним сообщениям, в следующем году «Орион» может пойти в серию и поступить в войска. При этом комплектация беспилотного комплекса пока не уточнялась. Какие приборы будут нести серийные машины и какое вооружение им предстоит использовать — неизвестно. Стоит ожидать, что информация на этот счет появится в самое ближайшее время.

Задержка «Альтиуса»

19 декабря А. Криворучко также затронул тему опытно-конструкторской работы с шифром «Альтиус». Ранее в этом году появлялись сообщения о прекращении этого проекта в связи с проблемами организации-разработчика. Замминистра обороны прокомментировал эти сообщения. По его словам, проект не остановлен, хотя и произошли некоторые изменения. У проекта сменился разработчик, но работы продолжаются. Уже в следующем году опытный образец по ОКР «Альтиус» предполагается поднять в воздух.



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Пульт управления «Орионом».

ОКР «Альтиус» стартовала в 2011 году. Контракт на разработку перспективного БПЛА получили ОКБ «Сокол» (ныне ОКБ им. М.П. Симонова) и компания «Транзас». Беспилотный аппарат получил собственное название «Альтаир». В 2013 году был подготовлен макет будущего беспилотника, отражающий его основные черты. О постройке и испытаниях опытного образца стало известно в 2016 году. Примерно через год был изготовлен второй опытный «Альтаир». Весной этого года правоохранительные органы вскрыли факты хищения в ОКБ им. Симонова, что в известной мере повлияло на проект «Альтиус». В начале октября появились сообщения о прекращении этой опытно-конструкторской работы.

Тем не менее, эти сообщения не соответствовали действительности. Вскоре информагентство ТАСС сообщило, что проект продолжается, но заниматься его развитием теперь будет Уральский завод гражданской авиации. При этом определенные вопросы возникают в связи с заявлениями о первом полете в следующем году: насколько известно, «Альтаир» летал с 2016 года. Издание «Известия» со ссылкой на свои источники сообщает, что проект «Альтаир» уже почти готов к началу серийного производства. Также имеется информация о проработке вопросов боекомплекта. В номенклатуру боеприпасов включены изделия разных классов и типов.

БПЛА «Альтаир» / «Альтиус» строится по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным прямым крылом. На стыках центроплана и консолей помещаются объемные мотогондолы с парой двигателей. Подобно ряду других беспилотников, «Альтаир» имеет V-образное хвостовое оперение. В проекте предусматривается применение двух дизельных двигателей RED A03/V12 мощностью по 250 л.с. с трехолпастными воздушными винтами. Согласно техническому заданию, взлетная масса аппарата должна достигать 5 т, из них 1 т составляет полезная нагрузка. Дальность полета следовало довести до 10 тыс. км, продолжительность — до 48 часов.



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Опытный БПЛА «Альтаир» в сборочном цеху.

До недавнего времени проект «Альтиус» разрабатывался ОКБ им. Симонова, но по ряду причин было принято решение о его передаче другой организации. На следующий год запланировано продолжение необходимых работ, в том числе новый этап летных испытаний. После их завершения «Альтаир» сможет пойти в серийное производство. При таком исходе он станет самым крупным и тяжелым отечественным БПЛА с наиболее высокими техническими и боевыми характеристиками.

Будущее «Охотника»

На следующий год запланирован старт испытаний еще одного беспилотного летательного аппарата тяжелого класса. Речь идет об изделии с шифром «Охотник», создаваемого фирмой «Сухой». А. Криворучко назвал проект «Охотник» приоритетным. Работы по этой теме идут «на хорошем уровне» и близки к выходу на новый этап. Уже следующей весной опытный образец такого тяжелого беспилотника должен выйти на летные испытания.

Проект под названием «Охотник» стартовал в 2012 году; его разработкой занимается компания «Сухой». Упоминалось рабочее обозначение проекта — С-70. Целью ОКР «Охотник» являлось создание тяжелого ударно-разведывательного БПЛА с высокими характеристиками, способного атаковать цели технически развитого противника. Все это предъявляло особые требования к бортовой электронике, средствам управления и т. д.

Разработка проекта «Охотник» и последующее строительство опытного образца продолжались до середины 2018 года. В конце ноября стартовали наземные испытания с пробежками по взлетно-посадочной полосе. На следующий год запланированы летные испытания, однако сроки их завершения и старта новых этапов пока не уточнялись. Ранее публиковалась информация, согласно которой серийное производство изделий С-70 начнется в 2020 году.



© topwar.ru «Альтаир» на аэродроме.

По известным данным, БПЛА «Охотник» строится по схеме «летающее крыло», и все основные его агрегаты помещаются внутри планера характерной формы. Такая конструкция машины была выбрана в связи с необходимостью сокращения радиолокационной заметности. Используется силовая установка на основе турбореактивного двигателя или двигателей. Иные подробности технического характера отсутствуют. Ранее сообщалось, что взлетная масса «Охотника» достигнет 20 т, и машина сможет нести во внутренних отсеках до нескольких тонн полезной нагрузки.

Фактически речь идет о создании малозаметного беспилотного бомбардировщика, способного прорывать противовоздушную оборону противника и применять управляемое оружие против важных объектов. С точки зрения особенностей конструкции, необходимых технологий и возможностей БПЛА «Охотник» может считаться принципиально новой разработкой для нашей промышленности. Перспективы такой техники в контексте использования в армии трудно переоценить.

2019 год и далее

Судя по последним новостям, следующий 2019 год станет важнейшим периодом для развития отечественной отрасли беспилотных летательных аппаратов. До конца следующего года министерство обороны и промышленность планируют завершить испытания одного из перспективных образцов, после чего начнется его серийное строительство. Таким образом, к 2020 году вооруженные силы России смогут начать эксплуатацию своего первого разведывательно-ударного БПЛА среднего или тяжелого класса.

Одновременно будут продолжаться работы по нескольким другим проектам. Одна из таких разработок, недавно сменившая проектную организацию, выйдет на новый этап испытаний, а другой предстоит совершить свой первый полет. По результатам всех необходимых испытаний и других мероприятий может быть принято решение о постановке новой техники на вооружение. В результате этого в распоряжении армии окажется сразу несколько образцов БПЛА с отличающимися характеристиками и возможностями.



© topwar.ru Единственное известное изображение беспилотника С-70 «Охотник».

Следует отметить, что «Орион», «Альтаир» и «Охотник» не являются единственными перспективными отечественными беспилотниками средней и тяжелой категории. Параллельно ведется разработка некоторых других проектов аналогичных классов со схожим предназначением. Кроме того, продолжаются работы по развитию направления легких разведывательных аппаратов. Новые образцы такого класса тоже смогут появиться в обозримом будущем.

Имеются сведения о разработке ударной модификации существующего серийного разведывательного БПЛА «Дозор». Также с нуля разрабатываются проекты «Гром» и «Зеница». Однако появление готовых образцов такого рода, по-видимому, следует ожидать только через несколько лет — позже нынешних «Орионов» и «Охотников».

В настоящее время на вооружении российской армии состоит множество беспилотных летательных аппаратов легкого и среднего классов. Основная масса такой техники предназначается для ведения разведки в интересах различных подразделений. Также БПЛА применяются в составе комплексов связи и радиоэлектронной борьбы. Ударные машины пока не принимались на вооружение, что до недавнего времени было поводом для серьезного беспокойства. К счастью, теперь ситуация меняется, и целый ряд проектов подобных аппаратов приближается к желаемому финалу.

Согласно актуальным планам российского министерства обороны, следующий 2019 год станет этапным для отечественной программы создания перспективных беспилотных летательных аппаратов. Запланированы испытания одних образцов и поставки других. Положительные последствия этого очевидны. Армия получит новую материальную часть, а вместе с ней и новые возможности.