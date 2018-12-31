Обновление российского военного флота за 2018 год

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Совсем немного времени остается до Нового года. А поэтому время подвести итоги в отношении того, как обновился российский военно-морской флот за 2018 год.

Для этого смонтирован уже пятый традиционный новогодний ролик, в котором перечислены те корабли и вспомогательные суда, на которых в 2018 году был поднят Андреевский флаг, которые были спущены на воду или еще только начали строиться.

Не остался без внимания и экспорт иностранным заказчикам новых военных кораблей.

Флоту быть! Всех с наступающим 2019 годом! Пусть в будущем году СУН подарит нам много хороших новостей.

Обновление российского военного флота за 2014 год. Новогоднее видео

Обновление российского военного флота за 2015 год: новогодний обзор

Обновление российского военного флота за 2016 год: новогодний видеообзор

Обновление российского военного флота за 2017 год: новогодний видеообзор