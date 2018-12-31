Обновление российского военного флота за 2018 год
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/1rw2ZA7I9yw
Совсем немного времени остается до Нового года. А поэтому время подвести итоги в отношении того, как обновился российский военно-морской флот за 2018 год.
Для этого смонтирован уже пятый традиционный новогодний ролик, в котором перечислены те корабли и вспомогательные суда, на которых в 2018 году был поднят Андреевский флаг, которые были спущены на воду или еще только начали строиться.
Не остался без внимания и экспорт иностранным заказчикам новых военных кораблей.
Флоту быть! Всех с наступающим 2019 годом! Пусть в будущем году СУН подарит нам много хороших новостей.
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31.12.1811:29:14