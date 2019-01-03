Армейская авиация Таиланда получила два вертолета Ми-17В-5

Как сообщил таиландский веб-ресурс aagth1.blogspot.com, в декабре 2018 года на таиландскую авиабазу Утапао рейсом двумя рейсами транспортного самолета Ил-76ТД (регистрационный номер RA-76842) российской авиакомпании «Авиакон Цитотранс» 15 и 17 декабря 2018 года были доставлены из России 2 вертолета Ми-17В-5.

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© ic.pics.livejournal.com Выгрузка доставленного из России нового вертолета Ми-17В-5 для армейской авиации Таиланда из транспортного самолета Ил-76ТД (регистрационный номер RA-76842) российской авиакомпании «Авиакон Цитотранс». Утапао (Таиланд), декабрь 2018 года

Контракт на поставку двух Ми-17В-5 постройки АО «Казанский вертолетный завод» армейской авиации Таиланда был заключен российской стороной в сентябре 2017 года.

Данные два вертолета присоединятся к пяти вертолетам Ми-17В-5 (бортовые номера с «6401» по «6405»), уже состоящим на вооружении 41-го авиационного батальона (общего назначения) авиационного центра армии Таиланда в Лопбури.

Таиландская армейская авиация получила из России три первых вертолета Ми-17В-5 в марте 2011 года (по контракту 2008 года), и еще два таких вертолета в ноябре 2015 года (по контракту стоимостью около 40 млн долл, подписанному в июле 2014 года).

Транспортный борт RA-76842, доставивший сейчас два вертолета в Таиланд — это тот самый широко известный самолет Ил-76ТД, ранее принадлежавший казанской компании «Аэростан» и в 1995 году захваченный афганскими талибами в Кандагаре.