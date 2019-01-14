Программируемая логическая интегральная схема Воронежского Завода Полупроводниковых Приборов

ПЛИС 5576ХС1Т представляет собой 240-выводную микросхему специального назначенияв металлокерамическом корпусе со встроенной системой реконфигурирования, обеспечивающей многократное перепрограммирование, что позволяет использовать ее для решения широкого круга задач.

Основная область применения — цифровые интегральные модули средств связи, предназначенные для управления бортовым комплексом радиосвязи летательных аппаратов, приема, обработки и передачи речевой и телекодовой информации.

5576ХС1Т функционально совместима с изделием EPF10K50 фирмы Altera.

ОП5576ХС1Т.01 — это универсальная отладочная плата с установленной ПЛИС типа 5576ХС1Т, предназначенная для разработки, отладки и тестирования широкого круга устройств как общего, так и специального назначения.

Отладочная плата ОП5576ХС1Т.01 предоставляет следующие возможности:

Обмен с персональным компьютером через:

аппаратный интерфейс mini USB



виртуальный COM-порт (FT232RL)

аппаратный интерфейс RS232 (разъем DB-9 или PLS-5)

Питание от интерфейса USB Mini или внешнего источника 5 … 7 В

Программирование и отладка через интерфейс JTAG

Дополнительное макетное поле с шагом 2,54мм

Все порты ПЛИС доступны на отдельных разъемах

Возможность задействовать внешнюю память 4 Мбит

Встроенный тактовый генератор 50 МГц и возможность внешнего тактирования через дополнительный порт

Управление и индикация:

8 пользовательских светодиодных индикаторов

индикатор загрузки конфигурации

индикатор питания ПЛИС

4 пользовательских кнопки

8 DIP-переключателей

Комплект поставки:

отладочная плата ОП5576ХС1Т.01 с установленной ПЛИС 5576ХС1Т



mini USB кабель

диск с руководством по эксплуатации

Основные функциональные параметры:

типовая логическая емкость — 50 000 вентилей

количество логических элементов — 2 880

количество логических блоков — 360

емкость встроенной памяти — 20 480 бит

количество тригеров — 3 184

количество пользовательских выводов — 176

диапазон рабочих температур — от -60 до +125 градусов

частота переключения 8-ми разрядного счетчика — не менее 100 МГц

напряжение питания — 3,3 +/- 0,3 В

Характеристики отладочной платы ОП5576ХС1Т.01

— Бренд: АО «ВЗПП-С»

— Страна производитель: Россия

http://bizorg.su/sredstva-otladki-r/p13651778-otladochnaya-plata-op5576khs1t-01