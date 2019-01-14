Программируемая логическая интегральная схема Воронежского Завода Полупроводниковых Приборов
ПЛИС 5576ХС1Т представляет собой 240-выводную микросхему специального назначенияв металлокерамическом корпусе со встроенной системой реконфигурирования, обеспечивающей многократное перепрограммирование, что позволяет использовать ее для решения широкого круга задач.
Основная область применения — цифровые интегральные модули средств связи, предназначенные для управления бортовым комплексом радиосвязи летательных аппаратов, приема, обработки и передачи речевой и телекодовой информации.
5576ХС1Т функционально совместима с изделием EPF10K50 фирмы Altera.
ОП5576ХС1Т.01 — это универсальная отладочная плата с установленной ПЛИС типа 5576ХС1Т, предназначенная для разработки, отладки и тестирования широкого круга устройств как общего, так и специального назначения.
Отладочная плата ОП5576ХС1Т.01 предоставляет следующие возможности:
Обмен с персональным компьютером через:
- аппаратный интерфейс mini USB
- виртуальный COM-порт (FT232RL)
- аппаратный интерфейс RS232 (разъем DB-9 или PLS-5)
Питание от интерфейса USB Mini или внешнего источника 5 … 7 В
Программирование и отладка через интерфейс JTAG
Дополнительное макетное поле с шагом 2,54мм
Все порты ПЛИС доступны на отдельных разъемах
Возможность задействовать внешнюю память 4 Мбит
Встроенный тактовый генератор 50 МГц и возможность внешнего тактирования через дополнительный порт
Управление и индикация:
8 пользовательских светодиодных индикаторов
- индикатор загрузки конфигурации
- индикатор питания ПЛИС
- 4 пользовательских кнопки
- 8 DIP-переключателей
Комплект поставки:
- отладочная плата ОП5576ХС1Т.01 с установленной ПЛИС 5576ХС1Т
- mini USB кабель
- диск с руководством по эксплуатации
Основные функциональные параметры:
типовая логическая емкость — 50 000 вентилей
- количество логических элементов — 2 880
- количество логических блоков — 360
- емкость встроенной памяти — 20 480 бит
- количество тригеров — 3 184
- количество пользовательских выводов — 176
- диапазон рабочих температур — от -60 до +125 градусов
- частота переключения 8-ми разрядного счетчика — не менее 100 МГц
- напряжение питания — 3,3 +/- 0,3 В
Характеристики отладочной платы ОП5576ХС1Т.01
- — Бренд: АО «ВЗПП-С»
- — Страна производитель: Россия
http://bizorg.su/sredstva-otladki-r/p13651778-otladochnaya-plata-op5576khs1t-01
- termometrix
- 14.01.201901:29
- 1
14.01.1903:20:38