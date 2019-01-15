Второй ульяновский ветропарк начал поставки электроэнергии на оптовый рынок

Ульяновская ветроэлектростанция, построенная компаниями «Фортум» и РОСНАНО, начала поставлять электроэнергию на оптовый рынок. Это первый проект совместного фонда финской и российской корпораций и второй ветропарк, возведённый в Ульяновской области. Мощность парка составляет 50 мегаватт, в нём действуют 14 ветрогенераторов по 3,6 мегаватт каждая. Как сообщили в пресс-службе «Фортум», уровень локализации российских комплектующих в ВЭС-2 составляет 55%. Напомним, что первый ульяновский ветропарк мощностью 35МвТ начал работу в прошлом году.

Ульяновская область стала первопроходцем в ветроэнергетической индустрии в России. Помимо действующих ветропарков, регион рассчитывает разместить у себя ещё несколько станций, доведя их суммарную мощность до 1 гигаватта. Здесь же формируются и компетенции в отрасли производства компонентов ветротурбин. Так, в Ульяновске в конце 2018 года был дан старт первому производству лопастей ветрогенераторов — выпуск комплектующих наладила датская компания «Вестас», вложившая в предприятие почти 1,5 миллиарда рублей и планирующая производить до 300 лопастей ежегодно. Продукция ульяновского завода «Вестас» будет поставляться в ветропарки совместного фонда РОСНАНО и финской корпорации «Фортум» по всей России, а в будущем и на внешние рынки. Помимо прочего, Ульяновская область готовит и кадровую базу, открыв в УлГТУ кафедру ветроэнергетики. Кроме Ульяновской области, ветропарки совместного фонда «Фортум» и РОСНАНО в горизонте 2023 года должны появиться в Ростовской области, Республике Калмыкия, Пермском и Ставропольском краях.